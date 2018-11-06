Минфин купит рекордный объем валюты в ноябре

Минфин направит на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу в ноябре 525,8 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. Это очередной рекорд по уровню месячных закупок.

С 8 ноября по 6 декабря Минфин будет покупать ежедневно валюту на дополнительные нефтегазовые доходы на 25 миллиардов рублей. Предыдущий рекорд по закупкам был в октябре, объем составлял 475 миллиардов рублей, на сентябрь Минфин объявлял о покупке валюты на 426,9 миллиарда рублей.

Закупки будут проводиться из резервов Банка России. С конца августа ЦБ не приобретает валюту для Минфина на открытом рынке из-за снижения курса рубля и общей волатильности. В середине сентября Банк России продлил этот мораторий до конца 2018 года. Отложенные интервенции регулятор намерен провести в ближайшие несколько лет.

Несмотря на то, что данные по объему покупок валюты носят информативный характер, поскольку операции проводятся не на открытом рынке, большие объемы могут убавить оптимизм в отношении рубля на среднесрочном горизонте из-за опасений ускоренных покупок с начала 2019 года, пишут аналитики Росбанка. Исторического максимума ноябрьские закупки достигли из-за высоких цен на нефть и повышенных сезонных объемов, отмечают они.