Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей

Подготовка "веб-психологов" в вузах может помочь решить проблему склонения подростков к суициду через интернет. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая перед членами фракции КПРФ, сообщает РИА Новости.

"Сегодня у нас есть много механизмов выявления детей, которые имеют склонность к суицидам, к иным асоциальным явлениям", - цитирует министра информагентство. Однако, по мнению Ольги Васильевой, существующего комплекса мер по предотвращению трагедий, подобных керченской, недостаточно. Открытие направления для подготовки специальных психологов помогло бы решить этот вопрос.

"Но у нас нет механизма обратной связи. Нет правовых норм, чтобы мы открыли магистерскую программу "веб-психолог". Поэтому если бы фракция помогла нам двигаться к закону о кибербезопасности детей, то мы были бы весьма признательны", - заявила Ольга Васильева.