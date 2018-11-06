Морозы до 33 градусов придут в Россию на этой неделе

На европейской территории России до конца этой недели будет относительно тепло. Холоднее всего - в Якутии, особенно ночью на севере и северо-востоке. Хорошие новости для юга Дальнего Востока. Регион окажется во власти антициклона, погода там улучшится. Об этом "Российской газете" сообщила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

"Благодаря антициклону, сформировавшемуся в теплом атлантическом воздухе, погода в центре России больше напоминает октябрьскую, то есть свойственную середине календарной осени, - поясняет Людмила Николаевна. - В ближайшие сутки в центральных областях днем будет плюсовая температура: + 2…+7, а ночью до -2 градусов. При этом сохранится погода с переменной облачностью, практически без осадков".

В среду, 7 ноября, ночью -2…+3, днем от 3 до 8 градусов тепла. В последущие два дня, 8 и 9 ноября, сохранится аналогичный характер погоды, а вот 9 ноября в западных областях более облачно. В субботу, 10 ноября, атмосферный фронт принесет небольшие осадки, ночью -1…+4, днем +1…+6. Но это, как уточняет Паршина, все равно выше климатической нормы на 2-4 градуса. "В конце первой декады ноября среднесуточная температура воздуха должна быть уже ноль градусов, начинается климатическая зима, - уточняет синоптик. - После 10 ноября температура начинает переходить в сторону отрицательных значений. Но сегодняшняя температура воздуха примерно на 15 дней отстает от зимнего графика".

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - небольшой дождь и туман, и там температура еще выше, чем в центре - от 6 до 11 градусов тепла. В Псковской области 7 ноября до +12 градусов. Такая температура соответствует началу октября. А вот в Мурманской области на дорогах гололедица и она сохранится в ближайшие дни. Потому что ночью минус, а днем 0…+5 градусов.

Налаживается после сильных дождей погода в Поволжье. Там лишь небольшие дожди во вторник, а затем они совсем прекратятся. Днем от 3 до 8 градусов тепла.

На юге - в низовьях Волги и Дона, на Северном Кавказе и в Крыму - мощный антициклон. Но в районе Новороссийска ветер до 25 метров в секунду.

В Ростовской и Волгоградской областях днем не выше +8, в Краснодарском крае - 9-14 градусов тепла, а на Черноморском побережье - в районе Туапсе и Сочи - до +22 градусов. В Крыму прохладнее - около 16 градусов.

Вся непогода сосредоточится за Уралом. Сегодня там ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. В Свердловской области ветер до 16 метров в секунду. Днем -1…+4 градуса. На южном Урале - в Челябинской области - плюс 1-6 градусов. Утром возможно налипание мокрого снега.

И еще одна зона неблагоприятной погоды - практически вся южная Сибирь - от юга Тюменской области до Иркутской области.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае осадки в виде снега и дождя. В Томской области метель и снежные заносы на дорогах, сильная гололедица и очень сильный ветер. В Кемеровской области порывы ветра до 25 метров в секунду. В центральных и южных районах Красноярского края очень скользко - снежный накат на дорогах, ветер до 20 метров в секунду. На западе и северо-западе Иркутской области метель и ветер.

На северо-востоке Дальневосточного федерального округа - на побережье Чукотки - сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. На востоке Чукотки мокрый снег, сильный ветер, низовая метель. Но погода на Чукотке относительно теплая - там температура на 8 градусов выше климатической нормы. Особенно в восточных районах, где днем до +5 градусов. В среду, 7 ноября, на побережье Магаданской области сильный мокрый снег и ветер.

Хорошие новости у синоптиков для жителей юга Дальнего Востока. После череды дождливых дней благодаря антициклону погода начнет улучшаться.

В Приморье сегодня без осадков. Температура днем +2…+7 градусов. Завтра в крае сохранится хорошая погода, до +10 градусов. А вот 8 ноября местами может пройти небольшой дождь. Температура еще выше - от 7 до 12 градусов тепла. В Хабаровском крае на юге без осадков, днем до плюс 5 градусов.

Самый холодный регион России - Якутия. Там ночная температура на севере и северо-востоке -28…-33 градуса. И такая же температура ожидается в Эвенкии. Но если на Красноярский край надвигается мощный циклон, и морозы там ослабнут, то в Якутии сохранится морозная погода. Днем -9…-14 градусов.