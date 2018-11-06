Очередная тревожная новость пришла из Тихого океана, где в очень серьезную ситуацию попал лидер кругосветной гонки GGR-2018 , 73-летний француз Жан-Люк Ван Ден Хед. Напомним, что этот легендарный яхтсмен уверено занимал первое место на протяжении почти всей гонки, а в последние недели опережал ближайших конкурентов почти на четыре тысячи миль. Его преимущество было таким большим, что штаб кругосветки даже рискнул предположить: француз финиширует у своих родных берегов уже в январе будущего года, затратив на весь маршрут 192 дня.

Жан-Люк все время шел с феноменальной скоростью, не очень заботясь о том, чтобы обойти стороной тайфуны и штормы. Эксперты отмечали, что в основе его успеха лежит огромный опыт: ветеран пять раз участвовал в одиночных кругосветках, на его счету множество побед в самых трудных океанских регатах. Организатор GGR Дон Макинтайр, составляя свой рейтинг участников кругосветки, поставил Жан-Люка на безоговорочное первое место, дав ему самые высокие оценки.

Все свои короткие послания на берег француз неизменно заканчивал словами: "У меня все обстоит самым лучшим образом. Наслаждаюсь океаном и этим неповторимым соревнованием".

И вот - неожиданный удар. Сильный ураган (скорость ветра достигала 65 узлов) опрокинул лодку Жан-Люка, она практически сделала оверкиль. При этом была серьезно повреждена мачта. Француз пока не стал запрашивать помощь береговых служб, но сообщил, что, скорее всего, он возьмет курс на чилийский порт Вальпараисо, где сможет заняться ремонтом. Если он воспользуется при этом посторонней поддержкой, то автоматически перейдет в "Чичестер класс", то есть выбывает из борьбы в основном зачете GGR.

Что касается единственного российского участника, то Игорь Зарецкий в последние недели тоже испытал целый ряд больших и малых проблем, что стоило ему серьезной потери скорости. Сейчас он замыкает флот GGR, далеко отставая от других участников, которых осталось ровно восемь. Если же выбросит белый флаг Жан-Люк Ван Ден Хед, то лишь семь лодок продолжат борьбу за "Золотой глобус". И вполне возможно, что осторожность Игоря Зарецкого может пойти ему на пользу.