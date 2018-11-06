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Рубрика: Спорт

Третьяку на радость

Столичные армейцы обыграли питерских одноклубников - 3:1 и увеличили отрыв от преследователей в чемпионате КХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
Хоккеисты СКА лишь раз смогли "пробить" голкипера ЦСКА Юханссона. Фото: РИА Новости Хоккеисты СКА лишь раз смогли "пробить" голкипера ЦСКА Юханссона. Фото: РИА Новости
Хоккеисты СКА лишь раз смогли "пробить" голкипера ЦСКА Юханссона. Фото: РИА Новости

Большой интерес болельщиков и экспертов вызвали два поединка в Москве.

В центральном матче дня ЦСКА в армейском дерби обыграл СКА - 3:1.

Любопытно, что счет в матче открыли питерцы - на шестой минуте первого периода шайбу забросил Хафизуллин. Москвичи сравняли счет на 15-й минуте - отличился Калинин, а во второй двадцатиминутке Окулов и Хансен установили итоговый счет.

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Столичные армейцы одержали шестую победу подряд, вторую над СКА в этом сезоне и уходят на перерыв в чемпионате

КХЛ единоличным лидером Западной конференции.

За поединком армейских команд наблюдал лучший голки пер XX века, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который после поединка поделился с журналистами своими эмоциями:

- Думаю, не ошибусь, если скажу, что все болельщики получили большое удовлетворение от потрясающего матча. Достойная, красивая и интересная игра. Мне также было очень важно посмотреть на игроков, потому что почти вся сборная России, которой предстоит провести первый этап Евротура в Финляндии, была на льду.

Также Третьяк поделился своим мнением относительно перспектив матчей между клубами КХЛ и НХЛ:

- На мой взгляд, такие матчи могут быть очень интересными, давно подобного не было. У нас ведь есть СКА, ЦСКА, "Авангард", "Магнитка". Сыграть с НХЛ всегда сродни празднику, потому что это хорошая возможность посмотреть уровень двух команд. Конечно, надо еще обсуждать сроки, но более оптимальное время - сентябрь, когда в НХЛ готовятся к сезону. Однако пока еще непонятно, как это будет.

Много внимания вызвала и встреча между московскими "Динамо" и "Спартаком".

После восьми поражений кряду "бело-голубые" рассчитывали порадовать своих поклонников. Впрочем, и на этот раз победа осталась за "красно-белыми" - 2:1. В первом периоде точным броском отметился спартаковец Провольнев, "Динамо" усилиями Макарова сравняло счет в начале третьего периода, но за 9 минут до финальной сирены победу гостям принес Даугавиньш.

Разумеется, поражение расстроило главного тренера "Динамо" Владимира Крикунова:

Фото: Reuters
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- На московское дерби ребята особенно настраивались. Но, играя первым номером, мы опять не смогли справиться с обороной "Спартака". А с одним голом матч трудно выиграть. Плюс к этому и пропустили после удаления Индрашиса, где нарушение было "50 на 50". Если бы я работал не тренером, а судьей, то, наверное, за такое наказывать не стал. Но арбитрам виднее. К сожалению, в концовке сами не использовали численный перевес, когда играли "6 на 4". Поэтому "Спартак" с победой. А нам остается только работать.

Над какими компонентами игры вы планируете работать во время паузы в чемпионате?

Владимир Крикунов: Во-первых, надо физически команду подтянуть. А потом, надо усилить позиционную атаку. Раз уж мы много играем первым номером... Ну или по крайней мере стараемся больше действовать в атаке, так надо поработать над ее завершением.

Изменения в составе планируются?

Владимир Крикунов: Нет. У нас людей в обрез - 22 человека.

Тем временем

Молодежная сборная России проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в первом матче Суперсерии. Встреча завершилась со счетом 1:2. У канадцев точными бросками отметились Дилан Козенс и Жорди Беллерив. В составе россиян отличился Павел Шэн. Следующий матч между этими же командами состоится 7 ноября.

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