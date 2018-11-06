Мужчина на спор съел садового слизня и умер

Регбист из Австралии Сэм Баллард скончался от эозинофильного менингита и поражения головного мозга, которые стали следствием употребления в пищу садового слизня.

Как передают зарубежные СМИ, моллюска мужчина съел, поспорив с друзьями на вечеринке. Тогда Сэму было 19 лет. Однако заболевание, переносчиком которого был слизень, дало о себе знать спустя время.

Врачи определили, что австралиец заразился "крысиным цепнем" (Angiostrongylus cantonensis). В результате мужчина на год впал в кому, а затем его парализовало. На днях 29-летний мужчина умер.