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06.11.2018 13:30
Рубрика: Экономика

Названы причины недосыпа россиян

Текст: Марина Гусенко
Практически каждый второй работающий россиянин жалуется на недосыпание. Причем у многих это связано с тем, что они трудятся сверхурочно. Но при этом невыспавшиеся люди работают неэффективно, и из-за этого работодатели несут потери в сумме 174 миллиарда рублей в месяц, посчитали в Аналитическом центре НАФИ.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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Больше всех не высыпаются менеджеры высшего и среднего звена.

По трудовому законодательству россияне должны трудиться восемь часов в день и сорок часов в неделю. Но по данным OЭСР, наша страна находится на пятой строчке рейтинга государств, где люди проводят больше всего времени на рабочем месте. Выше нас Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас, по данным НАФИ, постоянная работа есть у 66 процентов жителей страны. 43 процента из них признались, что не досыпают в рабочие дни. При этом каждый третий или 32 процента не высыпается все рабочие дни - пять дней в неделю.

Из-за сверхурочной работы не высыпаются 39 процентов опрошенных. Год назад их было 30 процентов.

Фото: depositphotos.com
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Впрочем, каждый четвертый (26 процентов) мало спит из-за того, что смотрит телевизор, играет или читает. Год назад таких людей было 37 процентов.

Еще 18 процентов респондентом недосыпают из-за проблем со здоровьем или возраста, а 12 процентов  - из-за маленького ребенка в семье.

Экономика Работа Охрана труда Общество Здоровье
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