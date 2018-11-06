Названы причины недосыпа россиян

Практически каждый второй работающий россиянин жалуется на недосыпание. Причем у многих это связано с тем, что они трудятся сверхурочно. Но при этом невыспавшиеся люди работают неэффективно, и из-за этого работодатели несут потери в сумме 174 миллиарда рублей в месяц, посчитали в Аналитическом центре НАФИ.

Больше всех не высыпаются менеджеры высшего и среднего звена.

По трудовому законодательству россияне должны трудиться восемь часов в день и сорок часов в неделю. Но по данным OЭСР, наша страна находится на пятой строчке рейтинга государств, где люди проводят больше всего времени на рабочем месте. Выше нас Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

Сейчас, по данным НАФИ, постоянная работа есть у 66 процентов жителей страны. 43 процента из них признались, что не досыпают в рабочие дни. При этом каждый третий или 32 процента не высыпается все рабочие дни - пять дней в неделю.

Из-за сверхурочной работы не высыпаются 39 процентов опрошенных. Год назад их было 30 процентов.

Впрочем, каждый четвертый (26 процентов) мало спит из-за того, что смотрит телевизор, играет или читает. Год назад таких людей было 37 процентов.

Еще 18 процентов респондентом недосыпают из-за проблем со здоровьем или возраста, а 12 процентов - из-за маленького ребенка в семье.