Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве

Новости

Бензин в январе 2019 года подорожает максимум на 1,7 процента 07:26
Корвет "Громкий" вышел на испытания в Японское море 07:10
National Interest: РФ достигла серьезных успехов в противодействии БПЛА 07:08
Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929 06:37
После взрыва газа в поселке ЕАО ввели режим ЧС 06:24
В Марселе девять человек пропали без вести после обрушения домов 06:09
В Приморском океанариуме поселились летучие мыши 06:02
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров 05:12
Reuters: Венесуэла пытается вернуть 14 тонн золота из Банка Англии 05:12
В ЕАО произошел взрыв бытового газа в жилом доме 04:49
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро 04:36
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Кемеровской области 04:20
Госдеп сообщил о дате проведения переговоров с КНР в формате "2+2" 04:04
Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы 03:32
Семь человек погибли при пожаре в Кемеровоской области 03:15
Подозрительная сумка парализовала работу аэропорта Хитроу 02:52
Семнадцать мигрантов погибли у берегов Испании 02:32
Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии в случае конфликта 01:56
Трамп назовет имя нового постпреда США при ООН к концу недели 01:15
Пятерым участникам регаты в Геленджике потребовалась помощь после ЧП 01:04
Лавров озвучил размеры убытков ЕС из-за антироссийских санкций 00:30
Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже 05.11.2018
Электропоезд сбил мужчину на западе Москвы 05.11.2018
Появилось видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США 05.11.2018
Новые мирные атомные проекты Ирана подпадут под американские санкции 05.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
06.11.2018 07:00
Рубрика: Экономика

Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве

Текст: Марина Гусенко
Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-сферы со средней зарплатой 84 200 рублей в месяц. Об этом написано в аналитическом материале, подготовленном специалистами Rabota.ru (имеется в распоряжении "РГ").
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
В Минтруде рассказали, на сколько вырастут зарплаты в 2019 году

Второе место по зарплате занимают специалисты сферы транспорта и логистики - им предлагают в среднем 70 900 рублей. Далее следует производство - 66 700 рублей.

В сфере строительства и недвижимости средняя зарплата составляет 65 100 рублей. В сфере продаж - 62 200 рублей, финансов и бухгалтерии - 61 000 рублей, банковской - 59 700 рублей.

В управлении персоналом - 58 500 рублей. Специалисты в области маркетинга и рекламы могут рассчитывать в среднем на 54 500 рублей.

Также в материале отмечается, что в третьем квартале зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда стали выше на 5,3 процента.

Самая высокая средняя зарплата, по данным Rabota.ru, зафиксирована в Москве - 64 600 рублей. В Санкт-Петербурге она ниже - 50 500 рублей. Третье место в рейтинге зарплат занял Екатеринбург - 44 000 рублей.

Фото: depositphotos.com
Названы самые прибыльные профессии и регионы России

Если сравнить третьи кварталы 2018 и 2017 годов, то окажется, что количество вакансий в большинстве сфер увеличилось в среднем на 14 процентов.

При этом больше всего новых рабочих мест появилось в IT-отрасли - рост составил 21 процент, в сфере маркетинга и рекламы - прибавка 19 процентов, в производстве - плюс 18 процентов, в медицине и фармацевтике - прирост 17 процентов.

А вот в сфере управления персоналом спрос на специалистов упал на 9 процентов.

Количество резюме за тот же период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12 процентов. Причем в фармацевтике и медицине - на 15 процентов, маркетинге и рекламе - на 14 процентов, в IT сфере и продажах - на 12 процентов.

Экономика Работа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров
Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии в случае конфликта
Су-27 перехватил самолет-разведчик США ЕР-3Е Aries у границ России
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро