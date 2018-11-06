Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-сферы со средней зарплатой 84 200 рублей в месяц. Об этом написано в аналитическом материале, подготовленном специалистами Rabota.ru (имеется в распоряжении "РГ").

Второе место по зарплате занимают специалисты сферы транспорта и логистики - им предлагают в среднем 70 900 рублей. Далее следует производство - 66 700 рублей.

В сфере строительства и недвижимости средняя зарплата составляет 65 100 рублей. В сфере продаж - 62 200 рублей, финансов и бухгалтерии - 61 000 рублей, банковской - 59 700 рублей.

В управлении персоналом - 58 500 рублей. Специалисты в области маркетинга и рекламы могут рассчитывать в среднем на 54 500 рублей.

Также в материале отмечается, что в третьем квартале зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда стали выше на 5,3 процента.

Самая высокая средняя зарплата, по данным Rabota.ru, зафиксирована в Москве - 64 600 рублей. В Санкт-Петербурге она ниже - 50 500 рублей. Третье место в рейтинге зарплат занял Екатеринбург - 44 000 рублей.

Если сравнить третьи кварталы 2018 и 2017 годов, то окажется, что количество вакансий в большинстве сфер увеличилось в среднем на 14 процентов.

При этом больше всего новых рабочих мест появилось в IT-отрасли - рост составил 21 процент, в сфере маркетинга и рекламы - прибавка 19 процентов, в производстве - плюс 18 процентов, в медицине и фармацевтике - прирост 17 процентов.

А вот в сфере управления персоналом спрос на специалистов упал на 9 процентов.

Количество резюме за тот же период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12 процентов. Причем в фармацевтике и медицине - на 15 процентов, маркетинге и рекламе - на 14 процентов, в IT сфере и продажах - на 12 процентов.