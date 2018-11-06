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06.11.2018 19:35
Рубрика: Экономика

Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах

Текст: Ирина Жандарова

В ходе вечерних торгов нефть марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз цены на нефть находились на этой отметке 20 августа 2018 года.
Иран продолжит торговать нефтью вопреки санкциям США

Так, в 19:26 сделки на покупку нефти марки Brent шли на отметке 71,41 доллара за баррель.

Цены на нефть реагируют на послабления, которые допустил Вашингтон для крупнейших потребителей иранской нефти. С 5 ноября начали действовать новые санкции США в отношении Ирана, однако Вашингтон предоставил временные исключения для экспорта нефти в Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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