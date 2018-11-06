Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах

В ходе вечерних торгов нефть марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз цены на нефть находились на этой отметке 20 августа 2018 года.

Так, в 19:26 сделки на покупку нефти марки Brent шли на отметке 71,41 доллара за баррель.

Цены на нефть реагируют на послабления, которые допустил Вашингтон для крупнейших потребителей иранской нефти. С 5 ноября начали действовать новые санкции США в отношении Ирана, однако Вашингтон предоставил временные исключения для экспорта нефти в Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.