В России стартует V Всероссийская неделя сбережений, образовательно-просветительская акция, организованная при поддержке Минфина России. С 2015 года более 19 тысяч преподавателей со всей страны прошли обучение по финансовой грамотности, чтобы потом поделиться полученными знаниями со школьниками. Потому что сегодня даже второклассник должен уметь разбираться в доходах и расходах. "РГ" попыталась выяснить, нужна ли финансовая грамотность детям, поможет ли она вырастить если не миллионера, то хотя бы грамотного обывателя и успешного профессионала?

Эти вопросы я задала Валере Гагарину. Ему 14 лет. Он живет в Екатеринбурге. Валера - самый юный кондитер России. Готовит на заказ космической красоты сладости. Первый торт Валера сделал в 11 лет.

- Это был обычный ванильный бисквит со взбитыми сливками и бананом, - рассказывает Валера. - Самое домашнее, примитивное сочетание, но на тот момент я думал, что это верх кондитерского искусства. Этот торт я приготовил, чтобы понять, могу ли я что-то сделать в кулинарии.

Так ли нужна при его успехе финансовая грамотность?

- Нужна в любом возрасте, потому что экономить деньги нужно учиться с самых малых лет, - считает юноша.

Килограмм торта, приготовленного Валерой, стоит от 1700 до 2100 рублей. Одноклассники и учителя его уважают. Но не за доходы, при которых он мог бы и не экономить, а за профессионализм. Он и не скромничает и с нормальным юношеским максимализмом заявляет, что он в своей профессии "номер один". И тут же поправляется - "но мне еще есть чему учиться". Может, стремление учиться - одно из главных правил любого успеха?

Педагог и автор учебных пособий для начальной школы Ольга Узорова согласна с Валерием и считает, что младшеклассника обязательно нужно посвятить в финансовые основы. И делать это нужно с опорой на российскую действительность.

- Ребенок должен понимать, что такое зарплата, налоги, квартплата, - перечисляет она. - Обязательно нужно рассказать ему про ежедневные траты (к примеру, еда, транспорт), дополнительные - лекарства, одежда, отдых. Необходимо учесть форс-мажорные ситуации и на последнее место поставить расходы на удовольствия. Желательно предостеречь ребенка: любая реклама призывает тебя обогатить другого человека.

Ребенок должен понимать, что такое зарплата, налоги, ежедневные траты

Полезно раскрыть детям тайну логистики магазинов: возле касс всегда выставлена масса вроде бы дешевой мелочовки, на которой магазины делают до 80 процентов продаж. Многие родители не могут решить - нужны ли детям карманные деньги, ведь они в основном тратят их на удовольствия. И это нормально. Но в идеале дети все-таки должны понимать, что такое финансовый поток.

Между тем

Авторы книги "Твой первый миллион. Как его заработать и не потерять" - разработчики образовательного проекта Biz Kid$. Проект и авторы очень популярны в мире. Оказывается, чтобы заработать миллион в 10 лет, не нужно быть сыном олигарха. Все просто: "Найти работу - самый быстрый путь к цели. Постоянный доход поможет быстрее скопить миллион. ... Устроившись на работу, собери волю в кулак и начни откладывать часть зарплаты на счет в банке". Дети, понимающие, как управлять финансовым потоком, - новая фишка современного общества потребителей. Финансовая грамотность никому еще не помешала, советы, данные авторами, могут пригодиться и взрослому. Попробуем?