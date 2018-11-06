Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум

Совладелец "Русала" Олег Дерипаска не планирует посещать Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщает издание Financial Times.

По информации издания, Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут участвовать в форуме.

Это объясняется авторами статьи обеспокоенностью международных организаций из-за санкций, введенных США против российских предпринимателей.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, отказ Дерипаски участвовать в форме связан с тем, что он отошел от управления бизнесом.