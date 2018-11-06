Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о недопустимости досмотровых "спецопераций" на ЕГЭ, сообщает "Интерфакс".

- Отдельные функции нужно просто привести в соответствие нормам закона. И действительно не делать спецопераций, а создать ту обстановку, которая дает каждому ребенку совершенно спокойно сдать предмет, - заявила она в Госдуме во вторник.

Ранее Геннадий Зюганов на заседании раскритиковал процедуру досмотра на ЕГЭ.

Сейчас, по правилам, на ЕГЭ нельзя проносить шпаргалки, мобильные телефоны и другие средства связи. Однако в СМИ широко обсуждались случаи некорректного поведения и чрезмерного усердия сотрудников охраны во время досмотра на ЕГЭ.

- Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет, - заметила на этот счет Ольга Васильева.