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06.11.2018 19:05
Рубрика: Общество

Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о недопустимости досмотровых "спецопераций" на ЕГЭ, сообщает "Интерфакс".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Васильева выступила против права подавать заявления в пять вузов

- Отдельные функции нужно просто привести в соответствие нормам закона. И действительно не делать спецопераций, а создать ту обстановку, которая дает каждому ребенку совершенно спокойно сдать предмет, - заявила она в Госдуме во вторник.

Ранее Геннадий Зюганов на заседании раскритиковал процедуру досмотра на ЕГЭ.

Сейчас, по правилам, на ЕГЭ нельзя проносить шпаргалки, мобильные телефоны и другие средства связи. Однако в СМИ широко обсуждались случаи некорректного поведения и чрезмерного усердия сотрудников охраны во время досмотра на ЕГЭ.

- Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет, - заметила на этот счет Ольга Васильева.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
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