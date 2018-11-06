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Рубрика: Спорт

Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве

Текст: Анна Козина

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог своему клубу обыграть "Эдмонтон" (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: AP Photo/Matt Slocum
Овечкин оформил четвертый дубль в сезоне

Российский нападающий реализовал большинство на 34-й минуте встречи, поразив ворота противника из своего левого круга вбрасывания. Теперь на счету Овечкина 234 шайбы, заброшенные в формате "пять на четыре". По этому показателю капитан "столичных" догнал канадца Марселя Дионна, который считается одним из самых результативных игроков в истории НХЛ, и делит с ним восьмое место в рейтинге.

- Эта победа была нам необходима после двух поражений подряд, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Ну и конечно круто, что я догнал Дионна по голам в большинстве.

Наш форвард уступает Дейву Андрейчаку (274), Бретту Халлу (265), Теэму Селянне (255), Люку Робитайлу (247), Филу Эспозито (246), Брендану Шэнахэну (237) и Марио Лемье (236).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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