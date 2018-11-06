Благодаря протоколу, с начала этого века концентрация озона (за пределами полярных регионов) не только прекратила падение, но стала восстанавливаться на 1-3 процента за десятилетие. Такие данные привела Всемирная метеорологическая организация (ВМО). В то же время эксперты отмечают, что производство опасных для озонового слоя хладагентов пока остановили далеко не везде. Например, весной этого года был зафиксирован рост выбросов вредных веществ незарегистрированными производствами в Азии. •
Озоновый слой образовался в атмосфере Земли 500-600 миллионов лет назад. Лишь после этого жизнь смогла выйти из океанов. Общее количество озона в атмосфере таково, что если бы можно было весь его переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при температуре 0°C, он занял бы слой толщиной всего три миллиметра.