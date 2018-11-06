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Рубрика: Общество

Загар без вреда

Озоновый слой возвращается
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Озоновый слой полностью восстановится в северном полушарии к концу 2030 года, а в целом на Земле до 2060 года. Но при условии: все страны будут соблюдать условия Монреальского протокола, который запрещает производство озоноразрушающих соединений. Еще в конце 1970 года ученые стали бить тревогу, обнаружив истощение озонового слоя. Дело в том, что очень опасный ультрафиолет, который вызывает загар и рак кожи, практически полностью поглощается озоном.
Фото: depositphotos.com
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Благодаря протоколу, с начала этого века концентрация озона (за пределами полярных регионов) не только прекратила падение, но стала восстанавливаться на 1-3 процента за десятилетие. Такие данные привела Всемирная метеорологическая организация (ВМО). В то же время эксперты отмечают, что производство опасных для озонового слоя хладагентов пока остановили далеко не везде. Например, весной этого года был зафиксирован рост выбросов вредных веществ незарегистрированными производствами в Азии. •

Справка "РГ"

Озоновый слой образовался в атмосфере Земли 500-600 миллионов лет назад. Лишь после этого жизнь смогла выйти из океанов. Общее количество озона в атмосфере таково, что если бы можно было весь его переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при температуре 0°C, он занял бы слой толщиной всего три миллиметра.

Общество Наука
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