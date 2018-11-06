Число жертв непогоды, продолжающей свое разрушительное шествие по всей территории Апеннин, стремительно растет. По последним данным, за одну неделю стихия унесла жизни 32 человек.

Так выглядит место разлива реки в пригороде Палермо, где жертвами стихии и человеческой халатности стали девять человек. Фото: REUTERS

Но в трагедии не стоит винить лишь разбушевавшуюся природу - ответственность лежит и на людях, пренебрегших элементарными нормами безопасности.

В частности, миланская Corriere della Sera ссылается на гибель двух семей с двумя малолетними детьми в городке Кастельдачча (пригород Палермо), где вышедшая из берегов речка Милича снесла дом, в котором проживали девять человек. Выяснилось, что дом, возведенный в опасном из-за оползней месте, построен без разрешений и подлежал сносу еще в 2008 году. Как выяснилось, половина жилых домов в южных районах страны построены слишком близко к водоемам и в обход действующего законодательства. Причем многие местные политики способствовали появлению подобных жилищ, выстраивая свои предвыборные кампании под лозунгом: "Голосуй за меня и будь спокоен - твой дом не снесут".

Власти вынуждены были признать, что в одиночку Италии не справиться. Департамент гражданской защиты при совете министров готовит обращение в Фонд солидарности ЕС в надежде получить материальную помощь. На этой неделе планируется созвать заседание Совета министров, где обсудят введение ЧП в наиболее пострадавших регионах.

Между тем циклон в Италии уже окрестили "киллером". Новая волна масштабных ливней обрушится на Апеннины в эту среду.