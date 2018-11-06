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Рубрика: В мире

Дома в обход закона

В гибели людей в Италии виновата не только природа
Текст: Нива Миракян
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Число жертв непогоды, продолжающей свое разрушительное шествие по всей территории Апеннин, стремительно растет. По последним данным, за одну неделю стихия унесла жизни 32 человек.
Так выглядит место разлива реки в пригороде Палермо, где жертвами стихии и человеческой халатности стали девять человек. Фото: REUTERS Так выглядит место разлива реки в пригороде Палермо, где жертвами стихии и человеческой халатности стали девять человек. Фото: REUTERS
Так выглядит место разлива реки в пригороде Палермо, где жертвами стихии и человеческой халатности стали девять человек. Фото: REUTERS

Но в трагедии не стоит винить лишь разбушевавшуюся природу - ответственность лежит и на людях, пренебрегших элементарными нормами безопасности.

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Италии

В частности, миланская Corriere della Sera ссылается на гибель двух семей с двумя малолетними детьми в городке Кастельдачча (пригород Палермо), где вышедшая из берегов речка Милича снесла дом, в котором проживали девять человек. Выяснилось, что дом, возведенный в опасном из-за оползней месте, построен без разрешений и подлежал сносу еще в 2008 году. Как выяснилось, половина жилых домов в южных районах страны построены слишком близко к водоемам и в обход действующего законодательства. Причем многие местные политики способствовали появлению подобных жилищ, выстраивая свои предвыборные кампании под лозунгом: "Голосуй за меня и будь спокоен - твой дом не снесут".

Власти вынуждены были признать, что в одиночку Италии не справиться. Департамент гражданской защиты при совете министров готовит обращение в Фонд солидарности ЕС в надежде получить материальную помощь. На этой неделе планируется созвать заседание Совета министров, где обсудят введение ЧП в наиболее пострадавших регионах.

Между тем циклон в Италии уже окрестили "киллером". Новая волна масштабных ливней обрушится на Апеннины в эту среду.

В мире Европа Италия
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