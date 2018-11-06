Корреспонденты "СОЮЗа" выясняли, почему москвичи и минчане "запирают" свои дворы шлагбаумами?

В Москве настоящий бум шлагбаумов - в центре города ими закрыто большинство дворов. В целом чужим машинам нет дороги более чем к пяти тысячам жилых многоэтажек. Городские власти даже ввели упрощенный порядок согласования установки запирающих устройств, а весной этого года вдвое увеличили бюджетные субсидии на их монтаж - до 100 тысяч рублей.

Корреспонденты "СОЮЗа" попробовали припарковаться в первом попавшемся дворе в пределах Садового кольца. Мы выбрали не исторический центр, а простой жилой район с высотными домами. И все равно потерпели фиаско - дворы оказались "на замке". Даже если было несколько въездов, на всех стояли шлагбаумы - от обычных пластиковых поднимающихся перекладин до капитальных железных ворот. Удача улыбнулась нам минут через 15, и то потому, что один из шлагбаумов сломался и стоял в поднятом положении.

Похожая картина и за пределами Садового - многие дворы "закрыты", жители отпирают шлагбаумы при помощи пульта или через радиометку на лобовом стекле. Сигнал с нее считывает специальный радар, шлагбаум при подъезде машины открывается автоматически. В одном из дворов на Трифоновской улице удалось пообщаться с автомобилисткой, перед которой шлагбаум как раз открылся сам.

- У нас хоть и не самый центр, но на улице платная парковка. Как только она появилась, в наш двор повадились парковаться все подряд, - рассказала Светлана Аникеева. - Днем поставить машину в собственном дворе стало невозможно - все места занимали работники ближайших офисов. Промучились с соседями около года, а после на общедомовом собрании решили ставить шлагбаумы. Скинулись по три тысячи рублей, зато теперь свободные места есть всегда.

Платная парковка - это первая причина, которая заставляет людей ставить шлагбаумы. Как только она появилась в столице в 2012 году, сразу же возникла проблема стоянки чужих авто во дворах. Поэтому столичные власти с 2013 года ввели упрощенный порядок установки шлагбаумов - достаточно принять решение на общедомовом собрании и получить добро районного Совета муниципальных депутатов, передав туда минимальный пакет документов. Если дом находится в зоне платной парковки, то можно даже получить от города субсидию.

Этой весной правила стали либеральнее. Размер субсидии вырос с 50 до 100 тысяч рублей за каждый шлагбаум. Причем деньги стали выплачивать авансом, чтобы жителям не нужно было самим собирать средства. Получить компенсацию теперь можно в любом районе, даже если на прилегающих улицах нет платной парковки. Пойти на такие меры власти решили после многочисленных жалоб жителей окраинных районов. Там обычно нет платной парковки, но есть другая проблема - автомобилисты из Подмосковья. Поскольку на улицах всем места не хватает, авто паркуют во дворах.

Проблема с въездом в закрытые дворы машин "скорой помощи" и других спецслужб решается просто - у каждого шлагбаума есть видеокамера и переговорное устройство, связанное либо с консьержем в подъезде, либо с единой диспетчерской. Приехавшие на вызов медики нажимают кнопку и объясняют ситуацию - диспетчер видит на экране машину "скорой" и тут же удаленно поднимает шлагбаум.

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МИНСК

Личный автопарк белорусов активно пополняется: так, в 2017 году в собственности граждан находилось 2 млн 972,7 тысячи авто, это на 21,3 тысячи больше, чем годом ранее.

По итогам прошлого года обеспеченность населения легковушками варьировалась от 271 до 355 авто на тысячу человек. Минск в середине этого рейтинга, но именно в белорусской столице ситуация с парковкой почти критическая.

Что касается установки шлагбаумов в минских дворах, то процедура эта довольно трудоемкая. Во-первых, решение об установке шлагбаума должно поддержать более 50 процентов жильцов дома. Во-вторых, им следует сообща решить, какой шлагбаум и у какой компании надлежит приобрести. Затем обратиться в районную администрацию за разрешением об установке шлагбаума. В-третьих, определиться, как граждане будут открывать устройство - с помощью чипа, кода или консьержки.

Но и это еще не все. Для подготовки архитектурно-планировочного задания и сбора технических условий и заключений согласующих организаций инициативная группа должна обратиться в городской центр инжиниринговых услуг. Услуг, к слову, платных и выполняемых в течение месяца. После этого надо заказать проектно-изыскательские работы, согласовать их в городском комитете архитектуры и градостроительства. И только после этого приступать к установке шлагбаума. И еще: его не разрешат установить во дворах со сквозным проездом. А если шлагбаум будет мешать при проведении благоустройства или капремонте зданий, то оплата демонтажа и повторный монтаж (как и текущее содержание) устройства будут осуществляться за счет жильцов.

Как видим, установка шлагбаума займет не один месяц и выльется в приличную сумму: стоимость проектных работ доходит до 4000 белорусских рублей (около 2000 долларов), а сам шлагбаум можно приобрести примерно за 2000 рублей и выше (от 1000 долларов). Собрать эту сумму с разношерстной компании жильцов далеко не просто.

Минчанам по примеру москвичей тоже придется устанавливать шлагбаумы, так как в городе растет число платных парковок

Наверное поэтому в 2016 году шлагбаумами было оснащено немногим более 30 дворовых территорий жилфонда, находящегося на обслуживании жилищно-коммунальных организаций, а в начале 2018-го - около 140. Плюс несколько десятков, установленных силами товариществ собственников. Самые экономные практикуют альтернативный способ ограничения доступа чужого транспорта в родной двор - натягивают поперек проезда трос. Впрочем, подобная самодеятельность будет существовать до первой жалобы.

И все же минчанам придется устанавливать шлагбаумы при въезде во дворы. Особенно в центре города: дело в том, что в белорусской столице стремительно увеличивается количество платных парковок вдоль наиболее оживленных улиц. Те, кто не желает платить за место, ищут свободное пространство на переполненных личными авто внутридворовых территориях.