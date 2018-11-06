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Рубрика: Происшествия

Полиция получит доступ к геоданным потерявшихся людей

Текст: Татьяна Замахина

Полиция сможет без решения суда получать у операторов связи данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан. Информация должна быть предоставлена в целях поиска этих лиц.

Законопроект на эту тему одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. Депутаты рекомендовали нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Фото: depositphotos
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Сенаторы и депутаты во главе с главой Совфеда Валентиной Матвиенко подготовили поправки во исполнение поручения президента РФ. Владимир Путин поручил принять меры для оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств. Сейчас правоохранители не могут использовать данную информацию.

Сенатор Андрей Клишас считает, что изменения помогут предотвратить гибель людей из-за не предпринятых вовремя мер по их поиску и спасению.

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