О том, как развивается российско-итальянское сотрудничество по всем направлениям - от экономики до культуры - "РГ" рассказал гость "Делового завтрака" посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Господин посол, прежде всего хотелось бы спросить о ваших впечатлениях от недавней российско-итальянской встречи с участием премьер-министра Италии Джузеппе Конте, президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, на которой вы присутствовали. Какой была атмосфера в ходе переговоров?

Паскуале Терраччано: Атмосфера была очень позитивной. Переговоры продлились гораздо дольше запланированного времени, ведь на них были затронуты все важнейшие темы международной повестки, а также, конечно, все, что касается отношений между нашими странами. Мне кажется, что во время этой встречи зародилась новая дружба между двумя лидерами, которая отражает многолетнюю многовековую дружбу между нашими народами. К этому стоит добавить, что на встрече присутствовал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который является сопредседателем Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству и тоже играл очень важную роль на переговорах.

Будет ли у русских зрителей и слушателей возможность не только восхититься великими итальянскими мастерами прошлого, такими как Тициан или Тинторетто, но и узнать интересных артистов настоящего и, возможно, будущего?

Паскуале Терраччано: Несомненно, многочисленные культурные начинания России в Италии и Италии в России отражают многолетнюю традицию культурных обменов и взаимного интереса, который всегда отличал две наши страны. И свидетельством тому являются прежде всего успех и популярность этих начинаний у зрителей. Если "Русские сезоны" в Италии, по предварительным подсчетам, к концу года соберут более шести миллионов посетителей, то итальянские инициативы, в том числе и те, которые организует посольство Италии в Москве, привлекли внимание более миллиона граждан России. С этой точки зрения одним из самых ярких образов года является очередь на выставку венецианской живописи XVIII века, которую можно было увидеть перед Пушкинским музеем этим летом. Ее посетили порядка 110 тысяч человек. Но вы, безусловно, правы в том, что нельзя ограничиваться только великой традицией прошлого. Ведь, например, Караваджо в свою эпоху представлял собой современное искусство, был тем новым, что происходило в искусстве в то время. И, конечно, если мы хотим поддерживать эту традицию культурных обменов и взаимодействия, в том числе будущих поколений, мы должны уделять внимание и тому, что сегодня представляет собой современная культура. Я могу назвать сразу несколько важных событий текущего года из области современного искусства. Например, ретроспективная выставка художника и скульптора Антонио Лигабуэ в Музее современной истории, которая прошла в начале года. Если говорить о других сферах искусства, например о литературе, Италия скоро выступит в качестве страны почетного гостя на международной ярмарке интеллектуальной литературы non-fiction в Москве. А в середине ноября наша страна будет почетным гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума, куда мы привезем итальянский театр и танец. Там выступит одна из известнейших итальянских танцевальных компаний Aterballetto, приедет знаменитый актер и режиссер Тони Сервилло со спектаклем, который он играет в Миланском театре "Пикколо". А я обещал директору московского Мультимедиа Арт Музея Ольге Свибловой, что нам рано или поздно удастся организовать там выставку художника Лучо Фонтана. Кстати, сейчас там проходит выставка арт-дуэта MASBEDO "Искусство памяти". Как видите, инициатив очень много. Еще в Пушкинском музее прошла выставка Фабрицио Плесси "Душа камня", построенная на взаимодействии классической скульптуры с современными технологиями, прежде всего видео. И мы будем продолжать двигаться в этом направлении, сочетая классику, традиции и современность.

Мы придерживаемся политики выдачи максимально долгосрочных виз, в том числе и для того, чтобы побудить россиян посещать Италию более одного раза

Я хотел бы воспользоваться вашим вопросом, чтобы рассказать еще о двух культурных событиях в области театра, которые мне очень дороги и тоже находятся на стыке современности и классики. Это спектакль по произведению Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора", который в декабре увидят петербуржцы. Пьесу эту в России хорошо знают, это, по сути, современная классика. А в январе 2019 года в Москве будет поставлен спектакль по пьесе моего земляка Эдуардо Де Филиппо "Суббота, воскресенье, понедельник", который мне тоже очень близок и дорог, потому что, когда я работал консулом в Рио-де-Жанейро, я поспособствовал его постановке на бразильской сцене. Ко всему прочему все это очень тесно взаимосвязано в нашей культуре: совсем скоро по всему миру начнется неделя итальянской кухни, и мы пригласили актрису, которая будет участвовать в постановке пьесы Де Филиппо, чтобы она прочла монолог о приготовлении рагу, поскольку в текстах этого автора очень часто содержатся обширные экскурсы в гастрономическую культуру нашей страны. В данном случае это рагу, а, например, в пьесе "Эти призраки" речь идет о кофе. Там классическая неаполитанская сцена: два балкона, на которых один из персонажей объясняет своему соседу напротив, как правильно готовить настоящий неаполитанский кофе.

На встрече зародилась новая дружба между двумя лидерами, которая отражает многолетнюю многовековую дружбу между народами

Есть ли у вас данные о том, сколько туристов из России посетили Италию за прошедший год и какова динамика: растет эта цифра или уменьшается? Наши читатели присылают свои вопросы, большинство из которых сводится к одному: когда и при каких условиях Италия упростит визовый режим для россиян?

Паскуале Терраччано: Туристический поток из России в Италию снова растет. Он вернулся на уровень 2013 года, то есть в докризисный период. Как ожидается, в 2018 году будет порядка 900 тысяч российских туристов, посетивших Италию. Мы оформляем сейчас около полумиллиона виз в год. Наша установка заключается в том, чтобы проявлять максимальную гибкость в выдаче виз гражданам Российской Федерации. Разумеется, существуют ограничения, которые связаны с участием Италии в Шенгенском соглашении. Но мы придерживаемся политики выдачи максимально долгосрочных виз, в том числе и для того, чтобы побудить россиян посещать Италию более одного раза. Нам бы хотелось, конечно, вообще не иметь визового режима с Российской Федерацией. И порядка 10 лет назад - в рамках Европейского союза - с подачи Италии нам почти удалось добиться этого решения. Что может на это повлиять? Мой ответ будет немного провокационным. Решение правительства России предоставить право безвизового въезда до конца года всем обладателям паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года, безусловно, способствовало росту туристического потока, в том числе из Италии в Россию. У меня, конечно, нет на руках цифр, но, судя по количеству звонков, писем и сообщений от моих друзей и знакомых, которые приезжают в Россию, могу лично засвидетельствовать, что туристический поток из Италии в Россию возрос. И, кстати, я хотел бы воспользоваться возможностью поздравить все города - участники чемпионата, а также российское руководство с блестящим успехом чемпионата. А провокация моя заключается в том, чтобы предложить РФ односторонне отменить визы для европейцев, чтобы тем самым подтолкнуть Европейский союз поступить также. •

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