Пресс-служба ЦСКА пошутила над "Ромой" перед матчем Лиги чемпионов

Пресс-служба столичного ЦСКА с иронией анонсировала предстоящую встречу с "Ромой" в Лиге чемпионов. Матч пройдет завтра в "Лужниках".

На официальной странице армейцев в Twitter появилась видеозапись, стилизованная под советскую электронную игру "Ну, погоди!". Напомним: главное прозвище "Ромы" - "волки".

Чуть ранее стало известно, что ЦСКА реализовал около 57 тысяч билетов на завтрашний матч. Гостей на стадионе поддержат примерно 1000 человек.

Московская встреча станет одной из ключевых для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент в группе "G" есть два лидера: мадридский "Реал" и "Рома". В активе этих клубов по шесть очков. ЦСКА идет третьим с отставанием от испанцев и итальянцев в два очка. Замыкает таблицу чешская "Виктория Пльзень", набравшая пока один балл.