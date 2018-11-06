При аккредитации вузов власти будут учитывать качество подготовки студентов

При госаккредитации вузовских программ теперь будут учитываться независимые сведения о качестве подготовки студентов. Такое обязательное требование содержится в поправках кабмина, которые прошли первое чтение в Госдуме.

В действующей редакции законодательство допускает проведение этой оценки в инициативном порядке.

Принятие и реализация такого закона не потребует выделения дополнительных средств, указано в сопроводительных материалах. Законопроект, как указано, соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров с участием России.

Отметим, что вузы, которые лишились аккредитации полностью, либо по определенным специальностям, не имеют права выдавать дипломы гособразца. Как правило, студенты переводятся в университеты, с которыми заключены соответствующие соглашения. Списки вузов с аккредитацией публикуются на сайте Рособрандзора.