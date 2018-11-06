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Рубрика: Общество

Спасительный вдох

Российский аппарат увидит заложника сквозь стену
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Первое место и грант 500 тысяч рублей выиграла на конкурсе Минторга России группа томских ученых за создание прибора "Радиодозор-М". В различных чрезвычайных ситуациях устройство может обнаружить человека за преградами - железобетонными и кирпичными стенами, строительными конструкциями, завалами и т. д.

- Фактически это геолокатор, но в отличие от многих подобных приборов он излучает радиоволны, - говорит один из авторов проекта аспирант Томского государственного университета Илья Цепляев. - Предположим, что человек находится под завалом обрушившегося здания или взят террористами в заложники и где-то спрятан. "Радиодозор" направляет луч, он проникает сквозь стены и завалы на 15-30 метров и отражается от разных поверхностей, в том числе и от человека. Как его выделить на фоне множества "лишних" отражений? Получение такого радиоизображения и есть наше ноу-хау.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Дело в том, что весь "шум" отражается от неподвижных, статических объектов, а человек движется. Но даже если неподвижен, то он дышит, а это пусть и мизерное, но движение. И оно фиксируется чувствительным прибором. Для этого два отраженных сигнала, предыдущий и последующий вычитаются друг из друга, "неподвижные части" уничтожаются, и остается только разница динамических откликов. Она и позволяет найти человека, попавшего в беду.

Но "Радиодозор" может отыскать не только людей, он способен обнаружить тайники с оружием и различные инженерные коммуникации. Для этого надо передвигать сам локатор, тогда он фиксирует неподвижные объекты. Причем это не просто точка, а радиоизображение, почти точно воспроизводящее сам объект.

"Радиодозор" успешно прошел серию испытаний, сейчас авторы с учетом результатов вносят коррективы в конструкцию, делают ее более миниатюрной. По словам Цепляева, в мире есть единственный подобный прибор. Он выпускается в Израиле, его цена около 10 миллионов рублей, томский "Радиодозор" в пять раз дешевле.

Общество Наука
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