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06.11.2018 20:05
Рубрика: Экономика

Антибиотиков.net

Производителей обяжут называть товары своими именами
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В России ограничат использование антибиотиков в мясной и молочной продукции, а также заставят производителей называть изготовленные продукты питания своими именами. Например, если шоколад изготовлен из какао-масла и какао-бобов, как требует ГОСТ, он может называться шоколадом. А если из пальмового масла и прочих заменителей (по техусловиям, разработанным производителем), значит, называться этот продукт должен уже как-то по-другому, но точно не шоколадом.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для борьбы с "легальным фальсификатом" минпромторг и Роскачество подготовили поправки в закон о стандартизации. По ним, если товар носит классическое название, то его характеристики должны быть не ниже гостовских.

Фото: Photoxpress.ru
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"Изменения позволят избежать введения потребителя в заблуждение в отношении свойств товаров с заведомо сниженными потребительскими свойствами, которые "мимикрируют" под известные сложившиеся бренды", - заявил глава Роскачества Максим Протасов на Наблюдательном совете организации. Так, сыр с добавлением пальмового масла или другим отступлением от ГОСТа уже "Российским" или "Пошехонским" не назовут.

По словам Максима Протасова, минсельхоз также поддержал инициативу Роскачества по гармонизации требований к нормированию антибиотиков в продукции российских регламентов с международными.

Дело в том, что Роскачество выявляет в основном не превышения норм по содержанию антибиотиков в продуктах питания, а их следовые количества в мясной и молочной продукции. Российские нормы строже в отношении количества антибиотиков в готовой продукции, чем за рубежом. Но в странах Евросоюза регламентируется гораздо более широкая группа препаратов, нежели в России.

"В исследованиях продукции животного происхождения мы увидели превышение допустимых норм по антибиотикам в шести процентах случаев. При этом следы около 30 видов антибиотиков, которые нормируются в Европе, Китае и США, в России не считаются нарушением. Это противоречие является экспортным барьером нашей продукции", - говорит Протасов. Сейчас изменения рассматривает Евразийская экономическая комиссия.

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