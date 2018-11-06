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06.11.2018 00:31
Рубрика: В мире

Стресс-тест

Если победят демократы, они могут попытаться объявить Трампу импичмент
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск №7711 (248)
В США сегодня проходят промежуточные выборы, в ходе которых полностью переизберут нижнюю палату конгресса (435 мест), 35 сенаторов из 100 в верхней палате, а также губернаторов в 39 штатах и территориях. Кроме того, в некоторых штатах состоятся местные выборы на различных уровнях.

Для президента США Дональда Трампа эти выборы станут "стресс-тестом", ведь если большинство получат его оппоненты из Демократической партии, Трампу придется в будущем "проталкивать" свои решения через оппозицию в конгрессе. Плюс многочисленные противники нынешнего лидера вряд ли упустят возможность инициировать расследования различных аспектов деятельности Трампа, в том числе и приписываемые ему сексуальные домогательства. Также у демократов наконец появится возможность исполнить их давнюю мечту - объявить Трампу импичмент. Правда, для этого им придется набрать две трети голосов сенаторов, то есть без республиканцев не обойтись в любом случае. Ожидается и что демократы закрепят на законодательном уровне иммунитет спецпрокурора Роберта Мюллера - такой законопроект выдвинут еще весной.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Если республиканцы победят, то Трамп сможет продолжить свои реформы, включая ужесточение иммиграционной политики, отмену медицинского страхования Obama Care, дерегулирование экономики, снижение налогов. Для импичмента возможности у оппозиции тоже не окажется.

Но есть одна примечательная деталь - традиционно на промежуточных выборах большинство голосов получает оппозиция.

Что интересно, сам Трамп уже назвал нынешние выборы "самыми главными в жизни".

До выборов сторонники Трампа незначительно лидировали в сенате - там был 51 республиканец против 49 демократов. В нижней палате у республиканцев 235 кресел, у демократов - 193. Как ожидают многие эксперты, у демократов весьма велики шансы получить большинство в нижней палате, а вот в верхней им придется намного сложнее.

Не стоит недооценивать и губернаторские выборы. В 26 из 35 штатов, в которых пройдут выборы, у власти были республиканцы, и победа демократов может невыгодно сказаться на Трампе.

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