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06.11.2018 13:03
Рубрика: Власть

Путин и Трамп не проведут полноценную встречу в Париже

Текст: Кира Латухина
В Кремле рассказали, о чем и как будут говорить Владимир Путин и Дональд Трамп в Париже. Общение президентов России и США 11 ноября не станет продолжительным: лидеры в формате "на ногах" договорятся о полноценной встрече в другое время.

"В Париже, действительно, будет много глав государств и правительств и очень насыщенная повестка, с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, что во французской столице отметят столетие окончания Первой мировой войны.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"Пока сошлись на том, что там затруднительно будет сделать полноценную встречу", - уточнил представитель Кремля.

Так что лидеры пересекутся "на ногах" и договорятся, когда встретиться, чтобы обстоятельно поговорить, сообщил Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На вопрос о том, могут ли они провести такие переговоры на саммите "Группы двадцати", пресс-секретарь главы государства подчеркнул: "Гарантированно они вместе окажутся в Аргентине на "двадцатке". В этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить именно об этой возможности".

На просьбу прокомментировать информацию издания "КоммерсантЪ", что якобы лидеры отменили полноценную встречу в Париже по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, пресс-секретарь главы государства ответил, что оставляет это без комментариев.

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