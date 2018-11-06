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06.11.2018 14:56
Рубрика: Власть

Путин предложил разработать новую стратегию действий по ВТС

Текст: Кира Латухина
Россия поставила на экспорт продукции военного назначения примерно на 15 миллиардов долларов, заявил президент в Кремле на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Но меняющиеся условия требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий в сфере торговли военной техникой. Конкуренты зачастую действуют недобросовестно: пытаются шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкций, чтобы навязать свою военную технику, пояснил Владимир Путин.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В мае исполнилось 65 лет системе ВТС, и президент еще раз поздравил разработчиков, производителей вооружений, ученых, инженеров, рабочих, ветеранов оборонки: "Именно благодаря их самоотверженному труду Россия не только сохранила, но и упрочила лидерские позиции на мировом рынке вооружений, прежде всего в его высокотехнологичном сегменте, в конкурентной среде".

Глава государства призвал, опираясь на богатый опыт, последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, использовать возможности в сфере ВТС для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки науки, для формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны.

"В последние годы объем экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне, составляет порядка 15 миллиардов долларов", - привел цифры президент. "Преимущество российских производителей - это неизменно высокое качество продукции, которая по своим боевым и техническим характеристикам не имеет аналогов", - подчеркнул он.

"Россия дорожит репутацией добросовестного и ответственного участника ВТС, - констатировал Путин. - Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом". В каждом конкретном случае идет детальная оценка обстановки и прогноз развития ситуации в том или ином регионе. "При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", - заверил президент.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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"Конечно, мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнерам новые гибкие, удобные формы сотрудничества, - продолжил глава государства. - Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству".

Новым моментом Путин назвал и растущую заинтересованность иностранных заказчиков в современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, в локализации производства военной продукции на своей территории. "Мы, разумеется, это учитываем. Так, за последние пять лет объем совместных НИОКРов с целью модернизации и разработки новых образцов вооружений вырос на 35 процентов", - сообщил он.

"Вместе с тем существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу", - заметил президент. "Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьезные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач", - подытожил он и предложил обсудить эти конкретные вопросы и принять необходимые решения.

Власть Безопасность Президент
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