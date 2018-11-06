Раскрыты характеристики и цена следующего суперсмартфона Xiaomi

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3s, который придет на смену актуальному безрамочнику-слайдеру Mi Mix 3, получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8150 новейшего поколения, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной.

Не исключено, что на этом же чипе будет базироваться следующий флагман китайской компании - Xiaomi Mi9, пишет Igeekphone.

Еще одним изменением станет тройная основная камера. Чаще всего это означает, что смартфон будет наделен возможностью делать как широкоугольные снимки, так и фотографировать в портретном режиме (первые два объектива - широкоугольный и стандартный, а третий используется как датчик глубины), а также поддерживает оптический зум. Разрешение камеры может составить 48 Мп.

Xiaomi Mi Mix 3s, как и предшественник, будет выполнен в форм-факторе слайдера, при этом источники утверждают, что диагональ экрана увеличится, а сканер отпечатка пальца будет встроен в поверхность дисплея. Что касается цены, то она составит около 500 долларов, или около 33 тысяч рублей.