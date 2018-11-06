Центральную Россию ждут туманы и заморозки

В большинстве регионов Центрального федерального округа 7-8 ноября ожидаются ночные заморозки, гололедица и утренние туманы.

Ночные и утренние туманы во Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях будут вызваны резким перепадом ночной и дневной температур. Ночью ожидаются заморозки до четырех градусов морозы, днем воздух прогреется до +8 по Цельсию, рассказали ТАСС в региональных гидрометеоцентрах.

Особенно актуально предупреждение синоптиков для автомобилистов - рекомендацию "переобуть" свои машины в зимнюю резину ГИБДД опубликовала еще в конце октября. Не стоит забывать и про знак "Шипы" - его пока никто не отменял.