Чем подкормить птиц в столице

С наступлением зимы все большее число москвичей начинает кормить птиц. Эксперт пояснил, как делать это правильно.

"Семена подсолнечника питательны, например, для синиц, дятлов, голубей и воробьев. Зимой стоит подкармливать мясом таких птиц, как ворона, галка и сорока. Несоленым салом необходимо подкармливать синиц и поползней", - цитирует "Вечерняя Москва" орнитолога Максима Овчинникова.

По его словам, птицам нельзя давать хлеб, особенно заплесневелый.

При этом эксперт отмечает, что в столичных парках есть специальные кормушки, а рацион питания для птиц контролируют орнитологи.