"Демоны" начали сносить Ховринскую больницу

На севере Москвы начали сносить недостроенную Ховринскую больницу. К работам приступили тяжелые машины, которые рабочие называют "демонами" (от английского demolisher - "разрушитель").

Как рассказал руководитель проекта компании-подрядчика Дмитрий Котыхов, в ходе подготовительных работ по периметру больницы сделали временные дороги, чтобы техника могла свободно перемещаться. К зданию стянули механические разрушители, способные "резать" здания высотой до 60 метров. Основное 12-13-этажное здание больницы разрушают с разных сторон, параллельно демонтируют и примыкающий к нему корпус. Обычно такие работы занимают около полугода, отметил Котыхов. Но в данном случае было решено ускориться и завершить снос к концу февраля 2019 года.

Напомним, что Ховринская больница возводилась в 1980-е годы по индивидуальному проекту, но из-за ошибок проектирования и нехватки средств так и не была достроена. Здание стало популярным у сталкеров и представителей разных молодежных субкультур. Участок вместе с "недостроем" неоднократно пытались продать, но никто на торги не заявлялся. В итоге власти города приняли решение снести больницу за свой счет и на ее месте построить жилой комплекс.