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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ивановского врача будут судить за смерть ребенка после укуса собаки

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Врач в Ивановской области попал под суд за смерть 11-летнего мальчика, который умер в больнице после укуса собаки.

По данным следствия, в июле прошлого года 11-летнего ребенка в городе Вичуга Ивановской области укусила собака. Животное принадлежало родителям пострадавшего школьника, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

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После укуса собаки ребенка доставили в Вичугскую ЦРБ. Однако спасти его не удалось. По мнению следователей, это произошло по недосмотру одного из врачей Вичугской ЦРБ.

- Обвиняемый не обеспечил непрерывность проведения ребенку полного, обязательного при укусе животных курса внутримышечных инъекций антирабической вакцины, в результате чего 11-летний мальчик скончался от энцефалита меньше, чем через месяц после укуса, - сообщили в СК.

В отношении доктора возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину врача докажут, ему может грозить до трех лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Халатность врачей
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