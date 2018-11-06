На этой неделе на один вечер возродится легенда готик-рока, великий кинокомпозитор вновь будет рвать сердца пронзительными мелодиями, один из самых обворожительных голосов мировой оперы прозвучит в память о символе эпохи, а в честь другого символа той же эпохи пройдет фестиваль, который сломает все классические каноны.

Кто играет: Питер Мерфи.

Что играет: Готик-рок.

Почему идти: Группа Bauhaus после распада в 80-х обрела непререкаемый статус крестных отцов готик-рока, оставив после себя в наследство декадентски-гламурный имидж и отстраненную холодность звучания. И то, и другое до сих пор составляют основу образа основателя Bauhaus Питера Мерфи, который нагрянет в Россию, чтобы исполнить от первой до последней ноты приснопамятный альбом "In the Flat Field" и отпраздновать 40-летний юбилей группы.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 7 ноября; 1 800 - 4 500 руб.

Эннио Морриконе. Фото: Предоставлено - ИП Татынская Маргарита Юрьевна

Кто играет: Эннио Морриконе и Чешский национальный симфонический оркестр.

Что играет: Музыка к кинофильмам.

Почему идти: Великий Эннио Морриконе, обладатель 27 золотых и 7 платиновых дисков, автор музыки к пятистам с лишним фильмам, сотрудничавший с Серджо Леоне, Квентином Тарантино и много кем еще, вновь едет в Москву. Тому, чье сердце когда-то было порвано на куски пронзительной мелодией из "Однажды на диком Западе", не нужно объяснять, кто это такой. Сочинения маэстро исполнит в Кремле Чешский национальный оркестр, с которым записывался саундтрек "Омерзительной восьмерки". За дирижерский пульт встанет сам Морриконе, а в качестве специального гостя выступит знаменитая "фадишта" Дулсе Понтеш.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 7 ноября; 15 000 - 40 000 руб.

Хибла Герзмава. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кто играет: Хибла Герзмава в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (дирижер Фабио Мастранджело).

Что играет: Д. Чимароза - Увертюра к опере "Дева солнца", А. Вивальди - Ария Ирены из оперы "Баязет", В. А. Моцарт - Увертюра к опере "Дон Жуан" и ария донны Анны, П. Чайковский - "Славянский марш" и сцена письма Татьяны из оперы "Евгений Онегин", Г. Доницетти - Увертюра к опере "Анна Болейн" и ария Анны Болейн, Дж. Россини - Увертюра к опере "Вильгельм Телль", Л. Керубини - Ария Медеи из оперы "Медея", В. Беллини - Увертюра к опере "Норма", каватина и кабалетта Нормы, Дж. Верди - Увертюра к опере "Сила судьбы" и ария Леоноры.

Почему идти: Услышать один из самых обворожительных голосов мировой оперы и навсегда влюбиться в этот жанр - так обычно и происходит после концертов Хиблы Герзмава с теми, кто доселе не слушал ни Россини, ни Доницетти. В новой программе Хиблы - сплошь оперные хиты, а прозвучит "золотое сопрано" в сопровождении одного из наших лучших оркестров. Концерт посвящен памяти И.Д. Кобзона.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 9 ноября; 3 850 - 25 000 руб.

Евгений Светланов. Фото: Предоставлено организатором Фестиваля "Вселенная - Светланов!"- "Агентство "Турне"

Кто играет: Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова, Борис Березовский, Александр Князев, Вадим Репин, Александр Рудин, Ярон Эрман, Андрей Коробейников и другие.

Что играет: Произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Г. Свиридова, Е. Светланова и других.

Почему идти: Фестиваль "Вселенная - Светланов!" недаром имеет подзаголовок "Безумный уикенд". Два дня в Московской консерватории, начиная с полудня и до глубокого вечера пройдут концерты в честь 90-летия Евгения Светланова. Идея организаторов - создать портрет великого дирижера через музыку, которую он интерпретировал, и через исполнителей, с которыми сотрудничал Евгений Федорович. 2 дня, 4 зала,13 концертов, 350 участников - и тысячи зрителей, каждый из которых найдет свой, особый концерт. И даже не один - благо все выступления по продолжительности будут небольшими, поэтому за два дня можно посетить сразу несколько.

Где, когда, сколько: Все залы Консерватории; 10 - 11 ноября; 800 - 5 000 руб.

Борис Андрианов. Фото: Предоставлено оргкомитетом фестиваля Vivacello

Кто играет: Борис Андрианов, Давид Герингас, Фестивальный оркестр виолончелистов, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижеры Николоз Рачвели, Давид Герингас).

Что играет: Б. Квернадзе - Танец-фантазия для симфонического оркестра, С. Коласанти - Концерт для виолончели с оркестром (российская премьера), Г. Канчели - Т. D. S. для виолончели с оркестром, Ю. Кленгель - Гимн для 12 виолончелей, Дж. Перголези - Stabat Mater Dolorosa, Г. Ф. Гендель - Пассакалия соль минор из Сюиты №7, П. Масканьи - Интермеццо из оперы "Сельская честь", Морис Равель - "Павана усопшей инфанте".

Почему идти: Открытие десятого VIVACELLO - единственного фестиваля в России, посвященного виолончельной музыке - сулит как минимум два сюрприза. Это, во-первых, российская премьера сочинения Сильвии Коласанти, сочетающей в своем творчестве элементы классики и модернизма. А во вторых, мировая премьера нового опуса Гии Канчели, которую просто не может пропустить уважающий себя меломан. На протяжении пяти дней фестиваля в Москве выступят виолончелисты мирового уровня (включая основателя VIVACELLO Бориса Андрианова) и другие ведущие инструменталисты, а также уникальный оркестр виолончелистов, организованный специально для юбилейного фестиваля.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 11 ноября; 1 500 - 5 000 руб.