Новости

При взрыве в Смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
Burger King оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительную рекламу 17:51
Пострадавшая от мужа Маргарита Грачева рассказала о своем самочувствии 17:50
В "Роскосмосе" прокомментировали сбой в работе компьютера на борту МКС 17:45
Внимание всего мира приковано к выставке в Шанхае 17:44
Миллиардер Билл Гейтс разработал туалет, работающий без воды 17:37
В Болгарии найдены сокровища Османской империи 17:32
Видео: Полет Су-57 показали в необычном ракурсе 17:32
В Минэкономразвития появился куратор туризма 17:24
На Алтае в школе искусств нашли тела двух человек 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 18:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе на один вечер возродится легенда готик-рока, великий кинокомпозитор вновь будет рвать сердца пронзительными мелодиями, один из самых обворожительных голосов мировой оперы прозвучит в память о символе эпохи, а в честь другого символа той же эпохи пройдет фестиваль, который сломает все классические каноны.
Питер Мерфи. Фото: Andwhatsnext/wikimedia.org Питер Мерфи. Фото: Andwhatsnext/wikimedia.org
Питер Мерфи. Фото: Andwhatsnext/wikimedia.org

Кто играет: Питер Мерфи.

Фото: Предоставлено менеджментом артиста
Дельфин: Готов ли выступить в Крыму еще раз? Конечно!

Что играет: Готик-рок.

Почему идти: Группа Bauhaus после распада в 80-х обрела непререкаемый статус крестных отцов готик-рока, оставив после себя в наследство декадентски-гламурный имидж и отстраненную холодность звучания. И то, и другое до сих пор составляют основу образа основателя Bauhaus Питера Мерфи, который нагрянет в Россию, чтобы исполнить от первой до последней ноты приснопамятный альбом "In the Flat Field" и отпраздновать 40-летний юбилей группы.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 7 ноября; 1 800 - 4 500 руб.

Эннио Морриконе. Фото: Предоставлено - ИП Татынская Маргарита Юрьевна

Кто играет: Эннио Морриконе и Чешский национальный симфонический оркестр.

Фото: предоставлено организаторами
В Филармонии-2 сыграют на органе XXI века

Что играет: Музыка к кинофильмам.

Почему идти: Великий Эннио Морриконе, обладатель 27 золотых и 7 платиновых дисков, автор музыки к пятистам с лишним фильмам, сотрудничавший с  Серджо Леоне, Квентином Тарантино и много кем еще, вновь едет в Москву. Тому, чье сердце когда-то было порвано на куски пронзительной мелодией из "Однажды на диком Западе", не нужно объяснять, кто это такой. Сочинения маэстро исполнит в Кремле Чешский национальный оркестр, с которым записывался саундтрек "Омерзительной восьмерки". За дирижерский пульт встанет сам Морриконе, а в качестве специального гостя выступит знаменитая "фадишта" Дулсе Понтеш.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 7 ноября; 15 000 - 40 000 руб.

Хибла Герзмава. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кто играет: Хибла Герзмава в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (дирижер Фабио Мастранджело).

Фото: Андрей Парфенов/РГ
"Акапелла Экспресс" пленила Воронеж оперой по Чуковскому

Что играет: Д. Чимароза - Увертюра к опере "Дева солнца", А. Вивальди - Ария Ирены из оперы "Баязет", В. А. Моцарт - Увертюра к опере "Дон Жуан" и ария донны Анны, П. Чайковский - "Славянский марш" и сцена письма Татьяны из оперы "Евгений Онегин", Г. Доницетти - Увертюра к опере "Анна Болейн" и ария Анны Болейн, Дж. Россини - Увертюра к опере "Вильгельм Телль", Л. Керубини - Ария Медеи из оперы "Медея", В. Беллини - Увертюра к опере "Норма", каватина и кабалетта Нормы, Дж. Верди - Увертюра к опере "Сила судьбы" и ария Леоноры.

Почему идти: Услышать один из самых обворожительных голосов мировой оперы и навсегда влюбиться в этот жанр - так обычно и происходит после концертов Хиблы Герзмава с теми, кто доселе не слушал ни Россини, ни Доницетти. В новой программе Хиблы - сплошь оперные хиты, а прозвучит "золотое сопрано" в сопровождении одного из наших лучших оркестров. Концерт посвящен памяти И.Д. Кобзона.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 9 ноября; 3 850 - 25 000 руб.

Евгений Светланов. Фото: Предоставлено организатором Фестиваля "Вселенная - Светланов!"- "Агентство "Турне"

Кто играет: Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова, Борис Березовский, Александр Князев, Вадим Репин, Александр Рудин, Ярон Эрман, Андрей Коробейников и другие.

Rammstein выступит в России

Что играет: Произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Г. Свиридова, Е. Светланова и других.

Почему идти: Фестиваль "Вселенная - Светланов!" недаром имеет подзаголовок "Безумный уикенд". Два дня в Московской консерватории, начиная с полудня и до глубокого вечера пройдут концерты в честь 90-летия Евгения Светланова. Идея организаторов - создать портрет великого дирижера через музыку, которую он интерпретировал, и через исполнителей, с которыми сотрудничал Евгений Федорович. 2 дня, 4 зала,13 концертов, 350 участников - и тысячи зрителей, каждый из которых найдет свой, особый концерт. И даже не один - благо все выступления  по продолжительности будут небольшими, поэтому за два дня можно посетить сразу несколько.

Где, когда, сколько: Все залы Консерватории; 10 - 11 ноября; 800 - 5 000 руб.

Борис Андрианов. Фото: Предоставлено оргкомитетом фестиваля Vivacello

Кто играет: Борис Андрианов, Давид Герингас, Фестивальный оркестр виолончелистов, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижеры Николоз Рачвели, Давид Герингас).

Фото: Pineapples101/ flickr.com
Видео: вышел новый официальный клип The Beatles

Что играет: Б. Квернадзе - Танец-фантазия для симфонического оркестра, С. Коласанти - Концерт для виолончели с оркестром (российская премьера), Г. Канчели - Т. D. S. для виолончели с оркестром, Ю. Кленгель - Гимн для 12 виолончелей, Дж. Перголези - Stabat Mater Dolorosa, Г. Ф. Гендель - Пассакалия соль минор из Сюиты №7, П. Масканьи - Интермеццо из оперы "Сельская честь", Морис Равель - "Павана усопшей инфанте".

Почему идти: Открытие десятого VIVACELLO  - единственного фестиваля в России, посвященного виолончельной музыке - сулит как минимум два сюрприза. Это, во-первых, российская премьера сочинения Сильвии Коласанти, сочетающей в своем творчестве элементы классики и модернизма. А во вторых, мировая премьера нового опуса Гии Канчели, которую просто не может пропустить уважающий себя меломан. На протяжении пяти дней фестиваля в Москве выступят виолончелисты мирового уровня (включая основателя VIVACELLO Бориса Андрианова) и другие ведущие инструменталисты, а также уникальный оркестр виолончелистов, организованный специально для юбилейного фестиваля.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 11 ноября; 1 500 - 5 000 руб.

Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах