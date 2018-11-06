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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Максакова отказалась от иска

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска оперной певицы Марии Максаковой, которая требовала отменить сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.

Но процесс закончился, практически не начавшись. Судья Артем Кузьмичев удовлетворил заявление представителя истца и постановил прекратить производство по делу.

Он разъяснил, что повторное обращение в суд по аналогичным основаниям не допускается.

По словам адвоката Ольги Марковой, представляющей интересы последнего мужа певицы, 30-летнего Далхата Халаева, сделка по приобретению квартиры Муратом Мержоевым, уроженцем Ингушетии, официально зарегистрирована Росреестром и является законной.

На Украине завели дело в связи с захватом квартиры Максаковой в Киеве

Напомним, Мария Максакова - вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Они покинули Россию в 2016 году и обосновались на Украине, в Киеве. К тому времени Вороненков уже проходил фигурантом по уголовному делу о рейдерстве, поэтому в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия. Он был заочно арестован. Сам экс-депутат мотивировал отъезд политическими причинами.

Очередной раз замуж Мария Максакова вышла в июле нынешнего года. Брак был зарегистрирован в Киеве. Сразу после свадьбы она оформила на молодого супруга дарственную на квартиру в 240 квадратных метров в Москве. А Халаев, переоформив жилье, решил его тут же продать землякам. Он сам в интервью одному из российских телеканалов рассказал, что должен был продать квартиру за 120 миллионов рублей, но якобы Мержоев отдал ему только три с половиной миллиона рублей, пообещав остальные деньги вернуть позже.

О новом браке Максаковой стало известно после того, как она подала на новоиспеченного мужа в суд. Сразу же вокруг этой истории разыгрались информационные страсти. И теперь только ленивый не обсуждает положение, в которое попала певица. Тем более до сих пор непонятно, откуда взялась эта злополучная квартира.

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