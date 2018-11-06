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06.11.2018 00:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трава у дома

В Москве построят жилье с "зелеными крышами"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7711 (248)
На въезде в Москву с севера появится новая достопримечательность. На Ленинградском шоссе построят гостиницу с "зеленой кровлей", рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Бюро, предложившее этот ход, недавно вошло в число победителей конкурса проектов реновации. Так что сады на крышах, скорее всего, появятся и в жилых столичных новостройках.

"Зеленые крыши" давно делают в жилых домах в Европе. В Германии это обязательное требование к проектировщикам. По словам зампредседателя Москомархитектуры Татьяны Гук, немцы даже субсидируют строительство "зеленых крыш" в размере от 18 до 26 евро за квадратный метр. Польза садов на кровлях очевидна, отметили участники недавно прошедшей в российской столице конференции "Комфортный город". Зимой они снижают потери тепла, экономят ресурсы водостока и продлевают срок службы гидроизоляции. Но для Москвы сады на крышах все еще в диковинку. Но в ближайшие годы они появятся не только в гостинице на Ленинградке, но и в жилых кварталах реновации. Эксплуатируемые кровли запроектировали специалисты бюро Андрея Асадова и их коллеги по консорциуму - этот проект выиграл конкурс по Головинскому району. "Зеленая кровля" в данном случае будет общедоступной террасой. Такой же особенностью будут отличаться новые дома в Кузьминках, концепция архбюро SPEECH тоже победила в конкурсе Москомархитектуры. По оценкам разработчиков, цветущие крыши увеличат площадь зелени в районе на 5 гектаров.

В Москве выберут лучшие проекты в туристической и гостиничной индустрии

В Москве уже реализованы подобные проекты. "Зеленая" кровля есть на крыше подземной парковки и конференц-зала гостиницы "Украина". Самая "травянистая" крыша - в оригинальной трехэтажке N 34 на Шереметьевской улице. Тут находится архбюро Ильи Мочалова - пожалуй, самого известного пропагандиста "зеленых" крыш. В одном из жилкомплексов в Гранатном переулке на кровле паркинга насыпана легкая земельная смесь, растут там засухоустойчивые растения - седумы. Такая же идея реализована в Сколкове, в здании "Гиперкуб", где расположены штаб-квартиры компаний-стартапов. Но в отличие от ряда других проектов эта кровля закрытая, поэтому пришлось оборудовать ее еще и автополивом.

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