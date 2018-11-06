На "Мосфильме" открыли новый съемочный павильон

Впервые с советских времен на "Мосфильме" построили один из крупнейших съемочных павильонов в Европе. Как убедился мэр Сергей Собянин, здесь можно установить декорации любой сложности: например, башни "Сити", тропический лес или даже арктические льды.

Новые объекты появились в том месте, за которое в девяностые бились многие застройщики, хотели возвести элитный дом. "Мы же всегда хотели построить новые павильоны, - напомнил генди⁠ректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. - К счастью, теперь мечта сбывается". Несколько лет назад Владимир Путин поставил задачу: студию-легенду нужно не только сохранить, но и модернизировать.

На "Мосфильме" запланировали построить киноконцертный комплекс, два павильона и "Дом костюма и реквизита" для хранения декораций. Столичные власти нашли инвесторов под этот проект, и вот появились первые результаты. В новом павильоне №16 созданы все условия для артистов: большие съемочные пространства, гримерки, душевые, отдельные комнаты для режиссеров. Въезд сюда сделали очень широким, чтобы проехали машины с декорациями любого объема. Фиксировать освещение и технику можно на разной высоте. Многоуровневая система изоляции позволяет писать чистый звук, чтобы не тратить время и деньги на дополнительную студийную обработку. Заказы на съемку в 16-м павильоне уже принимаются. Одним из первых фильмов, сделанных на этой площадке, станет "Мастер и Маргарита", новая экранизация бессмертного романа от режиссера Николая Лебедева.

Бережно "Мосфильм" относится не только к новым проектам, но и к признанной киноклассике. В золотой коллекции киностудии - около миллиона предметов реквизита, который использовался во время съемок. Это картины, костюмы, мебель, раритетные автомобили. Все это хранилось в здании, построенном еще в семидесятые. Тогда еще не было таких систем вентиляции и микроклимата, которые нужны для нормального хранения коллекции. И уж тем более там нет условий для реставрации. Все эти проблемы позволит решить современный "Дом костюма и реквизита".

Там есть отдельные пространства для картин, панно, коллекции люстр и осветительных приборов. Установлена специальная холодильная камера для вещей с особыми условиями хранения. Умная электроника поддерживает нужную температуру и влажность. Если что-то из реквизита все же испортится, то предмет тут же передадут в отдельную реставрационную комнату. Гордость "Дома" - первый этаж, где хранятся автомобили из разных фильмов.

"Вот этот Rolls-Royce - почти ровесник киностудии", - заметил Собянин, осмотрев шикарный черный кабриолет, на котором "неуловимый мститель" Валера лихо ушел от "белой" погони. Мэр выразил надежду, что "Мосфильм" благодаря своей коллекции и творческому потенциалу будет развиваться и дальше. В следующем году на территории студии начнут строить киноконцертный комплекс и еще один, 17-й съемочный павильон. Эти объекты будут возведены к 2022-му.