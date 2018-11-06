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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Класс инклюзии

Где лучше учиться особенным детям
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В Москве наградили победителей конкурса "Лучшая инклюзивная школа России-2018". Первый приз взяла средняя школа N 21 города Белгорода, а лучшим инклюзивным детским садом стал "Центр интегративного воспитания" N 41 Центрального района Санкт-Петербурга.

- Мы понимаем, как непросто нашей школе и дошкольным организациям. Мы меняем жизнь целой семьи, от нашей работы зависит, что в этой семье будет происходить. Хочется, чтобы через несколько лет потребность в конкурсе отпала, потому что все организации будут доступны для всех без исключения детей, вне зависимости от их образовательных потребностей, - отметила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, инклюзия предполагает, что вместе с обычными ребятами учатся и дети с особыми образовательными потребностями. Сейчас их родители сами могут выбрать формат обучения: на дому или в школе. Вот только условия есть далеко не везде. По оценкам, условия для полноценного инклюзивного обучения есть только в каждой четвертой школе. И белгородская школа N 21 оказалась лучшей.

Удобные пандусы, сенсорная комната с бассейном из шариков и столиком для рисования песком, мягкие пуфики, тактильная дорожка, программно-аппаратный комплекс для коррекции речи... Комфортно себя чувствуют и ребята с нарушениями слуха, зрения, и колясочники. Но дело, конечно, не только в доступной и комфортной среде: здесь самые лучшие педагоги, психологи, логопеды. Они могут не только поддержать ребенка, но и выстроить индивидуальный учебный план с учетом здоровья ученика, работать по адаптивной программе.

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