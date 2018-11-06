Англичанин Алекс Хэйг променял университеты столичных городов на практику в костромской школе. Историю и русскую литературу он осваивает за одной партой с шестиклассниками, а на уроках английского превращается в любимого учителя.

Алекс помогает ребятам осваивать тонкости и нюансы английского языка, а они в свою очередь учат его русскому. Фото: Анна Скудаева

Ученики костромской гимназии N 1 называют себя счастливчиками: вот уже второй год подряд к ним на практику приезжает уроженец английского города Ледбери Алекс Хэйг.

- Алекс объясняет нам правила грамматики, какие-то тонкие детали в переводе, в произношении. Нам повезло, что выпала возможность учиться с носителем языка, - рассказывает старшеклассник Артем Шехурдин.

Для зарубежной языковой практики студент из английского Дарема выбрал не столицу и не города-миллионники, а маленькую тихую Кострому. В первый раз он приехал сюда в прошлом году на три недели по совету бывшей костромички, а ныне - преподавателя Даремского университета Ольги Заботкиной.

- Мне так понравился город, что я захотел вернуться сюда снова. Я попал в фантастическую семью, которая прекрасно ко мне относится. Мама Артема, Ольга, - очень доброжелательная и необыкновенно заботливая, она сделала все, чтобы я чувствовал себя в их семье как дома. Андрей, папа Артема, любит спорт. Когда я рассказал ему о своем увлечении крикетом, он решил, что мы можем вместе смотреть эту игру по телевизору. Раньше он не был знаком с правилами, но довольно скоро стал в них разбираться, - делится впечатлениями Алекс.

Большую часть дня 20-летний английский студент проводит в школе. Он сидит на уроках вместе с учениками среднего звена. Зато на уроках иностранного языка Алекс нередко выступает в роли педагога, помогая учителям объяснять детям тонкости перевода английских текстов и особенности грамматики, комментирует английские фильмы.

- Мне невероятно нравятся уроки истории. Когда я учился в школе, мы изучали историю, в том числе историю России, но крайне бегло. Здесь же дети получают очень глубокие знания, углубляясь даже в такие отдаленные темы, как особенности жизни неандертальцев, - делится впечатлениями студент.

На уроках иностранного языка Алекс выступает в роли педагога, помогая объяснять детям тонкости перевода английских текстов и особенности грамматики

Ребята молодого "учителя" обожают.

- Недавно во время урока английского языка одна маленькая девочка очень внимательно смотрела на меня и что-то писала в своей тетради. А когда урок закончился, она подошла по мне и вручила мне мой портрет со словами: "Это вам". Оказывается, она весь урок рисовала меня! Когда этот шедевр увидели родители в моей принимающей семье, они сказали, что такое произведение нужно обязательно поместить в рамочку и повесить на стену, - улыбается Алекс.

Впереди у студента еще несколько месяцев практики, и сейчас главное, чего он ожидает, - это прихода русской зимы с настоящими морозами и снегом.

Комментарий

Елена Середничук, завуч гимназии N 1 Костромы, преподаватель английского языка:

- Мы довольны, что Алекс решил приехать к нам во второй раз. Надеемся, что он не разочаруется. Помимо учебы мы организуем ему культурную программу: посещение музеев, спектаклей, резиденции и терема Снегурочки. Мы уже несколько лет участвуем в программах международных обменов. Есть программа городов-побратимов, проект Bridges (англ. - мосты), программа по обмену студентами AFS. Этим летом по программе обмена нам посчастливилось побывать в Америке. Технически организовать поездку было очень непросто: из-за сложной международной ситуации визы нам пришлось получать в Екатеринбурге. Но нам повезло: мы прорвались. Сейчас тяжелее стало искать принимающие семьи, особенно если речь идет о приеме на длительный срок. Но все же люди находятся, участвуют, и это очень хорошо.