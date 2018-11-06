В ДТП с микроавтобусом под Калугой погибли три человека

В Калужской области в аварии с микроавтобусом погибли водитель и два пассажира, еще шесть пассажиров получили травмы. В полиции предполагают, что водитель мог заснуть за рулем, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Наталья Горохова.

Авария произошла в 4:30 на 86 километре трассы М-3 "Украина" в Боровском районе. Микроавтобус Citroen, двигавшийся с приличной скоростью, съехал в кювет и перевернулся.

- В аварии три человека, в том числе водитель, погибли на месте. Еще шесть пассажиров были госпитализированы с различными травмами. Часть их них уже получили медицинскую помощь. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, других экстренных служб, - рассказала Наталья Горохова.

По ее словам, как только будут собрана вся необходима информация об аварии, будет решаться вопрос о возбуждении уголвного дела. По предварительным данным, ДТП произошлло из-за того, что водитель заснул за рулем.