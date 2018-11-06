Под Костромой накрыли подпольный ювелирный завод

В Костромской области полицейские обнаружили подпольное производство с тысячами ювелирных изделий, маркированных поддельными клеймами, сообщает региональное УМВД.

Залежи золота и изготовленных из него драгоценных изделий оперативники УМВД обнаружили в поселке Красное-на-Волге в 40 километрах от Костромы.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Костромской области обнаружено несколько тысяч ювелирных изделий с поддельными оттисками государственных пробирных клейм. В противоправной деятельности подозревается 58-летний житель поселка Красное-на-Волге, организовавший по месту жительства подпольную мастерскую, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции уточнили, что при обыске у фигуранта изъяли три поддельных государственных пробирных клейма, два именника пробирных палат, а также более 3200 изделий из золота с оттисками фальшивых клейм. Общая масса изъятых драгоценностей составила 5,7 килограмма. Стоимость изделий эксперты оценивают в 11 миллионов рублей.

Кроме россыпей драгоценностей, у подпольного производителя нашли документы, печати и ярлыки для ювелирных изделий с реквизитами несуществующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все изъятые документы, клейма и драгоценности направлены на экспертизу. По факту нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм возбуждено уголовное дело.

Если вину подпольного ювелира докажут в суде, ему грозит до трех лет заключения.

Костромская область в течение многих лет развивает бренд "Ювелирная столица России". Здесь ежегодно перерабатывается до 50 процентов всего российского золота и серебра. Основные ювелирные производства расположены в Костроме и поселке Красное-на-Волге.