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06.11.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой накрыли подпольный ювелирный завод

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

В Костромской области полицейские обнаружили подпольное производство с тысячами ювелирных изделий, маркированных поддельными клеймами, сообщает региональное УМВД.

Фото: Виктор Васенин/РГ
На ювелирные изделия повесят бирки с QR-кодами

Залежи золота и изготовленных из него драгоценных изделий оперативники УМВД обнаружили в поселке Красное-на-Волге в 40 километрах от Костромы.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Костромской области обнаружено несколько тысяч ювелирных изделий с поддельными оттисками государственных пробирных клейм. В противоправной деятельности подозревается 58-летний житель поселка Красное-на-Волге, организовавший по месту жительства подпольную мастерскую, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции уточнили, что при обыске у фигуранта изъяли три поддельных государственных пробирных клейма, два именника пробирных палат, а также более 3200 изделий из золота с оттисками фальшивых клейм. Общая масса изъятых драгоценностей составила 5,7 килограмма. Стоимость изделий эксперты оценивают в 11 миллионов рублей.

Кроме россыпей драгоценностей, у подпольного производителя нашли документы, печати и ярлыки для ювелирных изделий с реквизитами несуществующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все изъятые документы, клейма и драгоценности направлены на экспертизу. По факту нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм возбуждено уголовное дело.

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Если вину подпольного ювелира докажут в суде, ему грозит до трех лет заключения.

Костромская область в течение многих лет развивает бренд "Ювелирная столица России". Здесь ежегодно перерабатывается до 50 процентов всего российского золота и серебра. Основные ювелирные производства расположены в Костроме и поселке Красное-на-Волге.

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