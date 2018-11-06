Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован

Пожар на складе в подмосковном городе Пушкино локализован, сообщили в региональном главке МЧС.

"В 21:35 локализация пожара на площади 900 квадратных метров", - сообщается на официальном сайте ведомства.

В МЧС добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что сигнал о пожаре поступил спасателям в 18:40. Первое прибывшее на место подразделение установило, что площадь возгорания на объекте по адресу город Пушкино, улица Учинская, дом 14, составляет 450 квадратных метров. Уже через час эта цифра выросла вдвое. В тушении участвовали 21 единица техники и 73 человека.

Тем временем управление МЧС по Москве сообщило о ликвидации пожара в деревянном храме на улице Лодочной. Сведения о пострадавших нет.