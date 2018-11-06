При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека

При взрыве газа в многоквартирном доме под Смоленском пострадали люди.

- Четыре человека получили травмы, двое мужчин госпитализированы, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Дом, в котором произошел взрыв, частично разрушен.

Напомним, ЧП случилось в селе Пригорское в 14 километрах от областного центра. Сообщение о взрыве газа поступило к спасателям в 17.23. На место происшествия выехали медики, полицейские, пожарные и спасатели, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.