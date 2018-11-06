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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

При взрыве газа в многоквартирном доме под Смоленском пострадали люди.

После взрыва газа в поселке ЕАО ввели режим ЧС

- Четыре человека получили травмы, двое мужчин госпитализированы, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Дом, в котором произошел взрыв, частично разрушен.

Напомним, ЧП случилось в селе Пригорское в 14 километрах от областного центра. Сообщение о взрыве газа поступило к спасателям в 17.23. На место происшествия выехали медики, полицейские, пожарные и спасатели, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Взрывы газа в домах РГ-Видео
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