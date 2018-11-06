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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кто там в малиновом кварците

Сергей Казанцев покажет Москве стремительного Тургенева
Текст: Мария Воронова
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В день 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева на Остоженке, возле дома, где он жил, откроется первый в Москве памятник писателю. Вместе с постаментом высота монумента составила более трех метров. Малиновый кварцит, использованный для постамента, остался от другой работы Сергея Казанцева - памятника Уго Чавесу, ранее выполненного для Венесуэлы. Кроме самого Тургенева скульптор создал еще и монумент "по мотивам" "Муму": прототипами героев стали реальные персонажи, жившие в доме "барыни" - матери Ивана Сергеевича, Варвары Петровны. Ведь рассказ "Муму" основан на событиях, некогда произошедших в особняке Тургеневых.

Корреспондент "РГ" встретился с автором композиции скульптором Сергеем Казанцевым в его мастерской.

Как вам предложили стать автором памятника Тургеневу?

Сергей Казанцев: Некоторое время назад я создал для мецената Сергея Шмакова мраморную скульптуру, которую тот высоко оценил. И в этот раз, когда он задумал подарить Москве памятник Тургеневу, то сразу обратился ко мне.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Министр правительства Москвы Александр Кибовский отметил, что Тургенев в бронзе будет "молодой и стремительный". Вы были автором идеи?

Сергей Казанцев: Я долго отстаивал свою позицию: в Москве Тургенев обязательно должен быть молодым! Люди привыкли, что писателя всегда изображают представителем богемы, вальяжным философом европейского плана с русскими корнями. Этот образ мы видим на многочисленных портретах писателя. Возьмем, например, бюст Тургенева на его захоронении в Петербурге. Но ведь на Остоженку Тургенев приезжал молодым, импульсивным, стремительным. Именно этот необузданный молодой писатель сталкивался в спорах с Достоевским, конфликтовал с Толстым. Такой тридцатилетний Тургенев мне по-своему интересен! Мне важно было показать Тургенева в его "импульсивный" московский период, а не сформировавшегося классика-Тургенева западного образца.

Новости о появлении первого в Москве памятника Тургеневу стали приходить в апреле этого года. Вы уже тогда работали над композицией?

Сергей Казанцев: У меня около года ушло на все: начиная от эскизов и заканчивая установкой памятника. Очень мне помогали мои дочери Мария и Елена, тоже художники, за что я им очень благодарен. С такими объемами работ можно было справиться только в коллективе.

Приходилось ли сталкиваться с трудностями?
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Сергей Казанцев: У нас были сложности с технической точки зрения: отечественная литейная база, которая до 1991 года считалась одной из лучших в мире, сегодня находится в нелучшем состоянии. Причина простая - отсутствие государственного финансирования, госзаказов, особенно негативно это отражается на развитии профессиональных навыков молодых выпускников художественных вузов.

Тургенев принадлежит к тем писателям, о творчестве которых невозможно говорить без трепета. Какое ваше любимое произведение ?

Сергей Казанцев: Пожалуй, я не могу выделить какое-то конкретное. Скажу только: у Тургенева все женские образы великолепные. Православные, целомудренные... Сам Иван Сергеевич, конечно, был баловнем судьбы. Это касается и его положения в обществе, и популярности, какой он пользовался у женщин. Неудивительно, что Достоевский негодовал - как он может писать о переживаниях людей, когда у него пять тысяч крепостных!

Сам Иван Сергеевич, конечно, был баловнем судьбы. Это касается и его положения в обществе, и популярности, какой он пользовался у женщин

Вы запечатлели в камне не только автора, но еще и - в уральском мраморе - главных героев его рассказа "Муму" - Герасима и собаку.

Сергей Казанцев: Я изготовил образ главного действующего лица, представителя крестьянства того времени, чтобы живо представить себе картину XIX века и расширить свои познания об эпохе. Образ Герасима неизбежно ассоциируется с моим дядей, тоже представителем крестьянства, правда, уже колхозного. Он тоже был здоровый, спокойный детина с огромными ручищами, по пуду в кулаке, любил землю, постоянно ей занимался. И, как герой Тургенева, был молчаливый. Помню, как мальчишкой приезжал к нему в деревню... Я надеялся, что смогу представить этот памятник во время церемонии открытия монумента Тургеневу. Но не успел: литье было сложным, пришлось приложить много усилий, чтобы исправить работу литейщиков. Потому сейчас я только приблизился к завершению мраморной композиции.

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