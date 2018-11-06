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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школа женского здоровья открывается в Москве

Текст: Иван Пышечкин

В столице начинает работу школа женского здоровья. Первое занятие пройдет 9 ноября в городской клинической больнице № 51, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Depositphotos.com
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На занятиях врачи будут не только рассказывать о лечении распространенных гинекологических заболеваний, но еще и отвечать на вопросы слушателей. Все желающие смогут узнать, например, о том, с чем могут быть связаны нарушения менструального цикла и маточные кровотечения, какие существуют современные методы контрацепции, а также как диагностировать внематочную беременность или миому матки.

По словам главного врача ГКБ №51 Виктории Бражник, важно своевременно обращаться к медикам в случае подозрений на то или иное гинекологическое заболевание. В этом случае проблема может быть решена и без хирургического вмешательства. "К сожалению, зачастую пациентки обращаются к медикам уже тогда, когда болезнь находится в запущенной стадии, и докторам приходится выполнять сложные и довольно тяжелые операции",  - пояснила медик.

Фото: depositphotos.com
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Расписание занятий на ближайшие полгода уже составлено. Лекции будут проходить каждый месяц. Так, 9 ноября пройдет занятие по теме "Неотложные состояния в гинекологии: внематочная беременность", 15 декабря - "Опущение половых органов", 18 января - "Эндометриоз", 8 февраля - "Неотложные состояния в гинекологии: апоплексия яичника и перекрут придатков", 1 марта - "Миома матки", 12 апреля - "Маточные кровотечения и нарушения менструального цикла", 17 мая - "Современные методы контрацепции".

Запись на занятия осуществляется в будние дни с 14.00 до 16.00 по телефону +7(499) 144-39-69.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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