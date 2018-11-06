В Москве прооперирован Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов перенес операцию на почке. Фотографии из больничной палаты он разместил в своем Instagram.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на самого Венедиктова, операция проводилась под наркозом и длилась два часа. Другие информагентства передали, что хирургическое вмешательство было плановым. Медики удаляли камни из почки. Алексею Венедиктову потребуется еще одна операция после Нового года.

При этом полномочия главреда Венедиктов никому не передавал и продолжает руководить творческим коллективом прямо из больницы. По предварительным данным, журналист пробудет в стационаре около недели.

Как уже сообщала "РГ", недавно Венедиктова госпитализировали в экстренном порядке. Врачи доставили его в больницу в связи с острой болью в почке.