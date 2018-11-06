В Мособлсуде начали слушать уголовное дело о грабежах в Подмосковье и Новой Москве. В деле - 80 томов. Судят этническую банду, состоявшую из выходцев из Молдавии. Правда, маскировались они под кавказцев, даже копировали характерный акцент. Хотя все прекрасно говорили по-русски.

На скамье подсудимых - главарь банды Николай Греку, Андриан Митрофан, Влад Мокану, Андрей Стич, Ион Крихан, Тудор Кэтрушка, Раду Кэлугэрян, двоюродные братья Раду и Сергей Ончу. Пойманы, увы, не все участники группы - некоторые объявлены в международный розыск. Обвинения предъявлены по статьям бандитизм, незаконное хранение оружия и вооруженные разбойные нападения.

Их обвиняют в 25 разбойных нападениях на элитные коттеджи - на обычные дачи или жилые дома они не разменивались. Их интересовали престижные строения в элитных поселках Одинцовского района, Рублевского шоссе, вблизи Красногорска и в Новой Москве. Брали обычно только деньги и драгоценности. Иногда - ценные подарки, антиквариат, еще реже - дорогую одежду. Примерная сумма добычи - свыше 130 миллионов рублей.

Пять лет они были неуловимы. Бандиты тщательно готовились к каждому нападению, распределяли обязанности. Стич, например, прокладывал безопасные маршруты, блокировал системы видеонаблюдения. Митрофан был современным "медвежатником" - вскрывал любые замки и сейфы.

Они проводили разведку, одевались в одинаковый камуфляж и маски, которые после каждого налета уничтожали, избегали видеонаблюдения и дворов, где есть собаки, не въезжали в поселок на машинах, прятали их в лесу. Налетчики детально изучали работу вневедомственной охраны, полиции, служб безопасности. И после каждого разбоя проводили "разбор полетов" - анализировали собственные ошибки. И, главное, после "акции" сразу же уезжали за рубеж - в Молдавию, Румынию, другие страны ЕС.

Нападали всегда ночью. Зверски избивали и пытали всех взрослых обитателей коттеджей, требуя указать, где деньги и ценности, назвать коды сейфов

У банды имелся внушительный арсенал: револьвер Smith& Wesson, чешский пистолет CZ-27 с глушителем, сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми патронами, травматические пистолеты. Нападали всегда ночью: по складной приставной лестнице перелезали через забор, отжимали окно на первом этаже и врывались в дом.

Зверски избивали и пытали всех взрослых обитателей, требуя указать, где деньги и ценности, назвать коды сейфов. И всегда добивались своего.

Среди жертв разбойников - глава "Деловой России" Андрей Назаров, солнцевский авторитетный бизнесмен Александр Аверин (умер в прошлом году), отставной генерал ФСБ, Герой России Умар-Паши Ханалиев, владелец компании LaMaree Меди Дусс (кстати, свидетель по делу полковника Захарченко).

Всем грабителям "светит" не менее 15 лет каждому.

По статистике, из всех ограблений частных домовладений в Подмосковье в год половину совершают этнические банды, из которых большинство - выходцы из Молдовы.

Еще три года назад оперативники считали, что в регионе орудуют с полсотни таких групп. Ежегодно перед судом предстают 2 - 3 банды. В каждой - от трех до десяти человек.

Например, группу Гауга из шести человек, ограбившую несколько лет назад семью шоумена Александра Цекало, подозревают в 17 налетах на подмосковные дома.

Однажды взяли банду, на счету которой - 34 разбоя.

Собеседники "РГ" из правоохранительных органов считают, что эффект от ужесточения миграционной политики пока ощущается слабо - для этого прошло еще слишком мало времени.