В Подмосковье подпольно разливали поддельную минеральную воду

На широкую ногу было поставлено производство поддельной минеральной воды в подмосковном Сергиевом Посаде. В подходящем помещении мошенники устроили полноценный цех, в том числе - автоматическую линию по розливу воды.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что аферу вскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области с коллегами из УМВД России по Сергиево-Посадскому району. В помещении подпольного цеха полицейские обнаружили более 5 тысяч литровых бутылок с поддельной минералкой, более 50 тысяч фурнитуры - этикетки, крышки, штрих-коды, свыше 700 пластиковые бутылок и 10 тысяч наклеек с якобы логотипом известной торговой марки.

Когда в помещение вошли полицейские, на производстве трудились 4 уроженца одной из стран Средней Азии, которые в круглосуточном режиме в промышленных масштабах разливали контрафактную продукцию. Задержали и организатора всего этого процесса - 61-летнего жителя Калужской области.

Выяснилось, что производство работало уже 4 месяца и поставляло готовую продукцию на территорию Московской области. Правообладателю торговой марки нанесен ущерб около 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК головного РФ - "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Потерять свободу можно на срок до 6 лет.