В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик

Новости

Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
Burger King оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительную рекламу 17:51
Пострадавшая от мужа Маргарита Грачева рассказала о своем самочувствии 17:50
В "Роскосмосе" прокомментировали сбой в работе компьютера на борту МКС 17:45
Внимание всего мира приковано к выставке в Шанхае 17:44
Миллиардер Билл Гейтс разработал туалет, работающий без воды 17:37
В Болгарии найдены сокровища Османской империи 17:32
Видео: Полет Су-57 показали в необычном ракурсе 17:32
В Минэкономразвития появился куратор туризма 17:24
На Алтае в школе искусств нашли тела двух человек 17:22
СМИ: Санкции США объединили Москву и Пекин 17:18
В Севастополе перезахоронят останки французских солдат 17:15
Названы аналоги зарубежных курортов в России 17:14
В Москве банда на Audi устроила вооруженный налет 17:11
В Москве прошла выставка собак "Россия-2018" - видео 17:10
Издана почтовая марка с изображением Крымского моста 17:05
Видео: В Москве презентовали книгу о Кирилле Мазурове 17:05
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона 17:02
"КамАЗ" выпустит преемника легендарного грузовика 17:01
Чем подкормить птиц в столице 16:57
Росстат: Инфляция в России заметно ускорилась 16:52
Госдума вводит налоговые льготы в связи с Евро-2020 16:43
Кетов будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла 16:42
Стартуют интеллектуальные игры для школьников 16:36
Создатели "Игры престолов" рассказали про альтернативный финал сериала 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 15:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик

Текст: Ирина Рыбникова

Большие штрафы за нескошенный борщевик, которыми летом пугали нерадивых собственников подмосковных земель, стали реальностью. С 1 ноября в регионе вступил в силу закон об обязательной борьбе с ядовитым сорняком. И даже есть уже первый штраф.

Фото: depositphotos.com
Как победить борщевик Сосновского

Под штрафные санкции попала компания "Юниор", на землях которой, как сказано в сообщении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, "установлен факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 7 га". За это компании выписан штраф в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, под действие нового закона подпадают все без исключения владельцы земельных участков: и сельхозпроизводители, и должностные лица, и обычные дачники. Теперь замеченный на их сотках борщевик может обернуться немалыми штрафами: от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных и от 150 тысяч до 1 миллиона рублей - для юридических лиц. Контролировать исполнение закона будут местные власти.

Общество Экология Общество Природа Московская область Губернатор Московской области Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах
Генпрокурор Украины уходит в отставку из-за смерти "активистки"
Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора