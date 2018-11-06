В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик

Большие штрафы за нескошенный борщевик, которыми летом пугали нерадивых собственников подмосковных земель, стали реальностью. С 1 ноября в регионе вступил в силу закон об обязательной борьбе с ядовитым сорняком. И даже есть уже первый штраф.

Под штрафные санкции попала компания "Юниор", на землях которой, как сказано в сообщении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, "установлен факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 7 га". За это компании выписан штраф в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, под действие нового закона подпадают все без исключения владельцы земельных участков: и сельхозпроизводители, и должностные лица, и обычные дачники. Теперь замеченный на их сотках борщевик может обернуться немалыми штрафами: от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных и от 150 тысяч до 1 миллиона рублей - для юридических лиц. Контролировать исполнение закона будут местные власти.