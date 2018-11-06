В Смоленске отметили 30-летие компании "Монолит"

В Смоленском государственном драматическом театре имени А.С. Грибоедова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею АО "Монолит". Со знаменательной датой сотрудников и руководство компании поздравил губернатор Алексей Островский.

Производственное объединение "Монолит" было основано в 1988 году. В настоящее время в объединении работает почти 600 человек. Стоит отметить, что предприятие является ведущим смоленским производителем строительных материалов. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 70 наименований, в их числе - фундаментные блоки, облицовочный кирпич, бетон и пр. Техническая оснащенность завода, современное оборудование, культура производства и квалифицированный коллектив позволяют компании выпускать высококачественную продукцию, соответствующую мировым стандартам комфорта и экологичности.

Брусчатка, произведенная "Монолитом", украшает центральные улицы Смоленска, а также Ленинский проспект, набережную Москвы-реки и другие крупные объекты в столице. Помимо этого, компания построила более 70 объектов в микрорайонах "Соловьиная роща" и "Александровский квартал" в Смоленске.

Приветствуя собравшихся, губернатор Алексей Островский особо подчеркнул, что успех "Монолита" - во многом заслуга его основателя Александра Петровича Степанова: "Абсолютно справедливо, что в свое время решением городских властей основателю компании Александру Петровичу Степанову было присвоено высокое звание "Почетный гражданин города Смоленска". Тот факт, с какой любовью и уважением он всегда относился к каждому сотруднику - лишнее подтверждение, насколько это был талантливый руководитель, Человек с большой буквы.

Говоря о предприятии, хочу сказать, что благодаря мудрому руководству в лице Александра Петровича, а ныне - Максима Александровича Степанова, компания имеет хорошие перспективы дальнейшего устойчивого развития, и все вы, как следствие - гарантию стабильной работы в будущем".

Отдельно глава региона отметил высокую социальную ответственность, которую демонстрирует "Монолит" на протяжении всей своей истории. "Компания социально ответственна, причем не только перед своими сотрудниками, но и перед городом, перед смолянами, участвуя в реализации ряда социально значимых проектов в области развития спорта, в иных направлениях. Я благодарен коллективу "Монолита" за то, что вы подарили горожанам замечательный парк культуры и отдыха "Соловьиная роща". Парк ожидаемо должен был стать хорошим, но благодаря вашей работе, благодаря личным усилиям Максима Александровича, он получился гораздо лучше даже самых завышенных ожиданий. Я уверен, что в достаточно короткие сроки парк будет открыт", - сказал Алексей Островский.

Далее губернатор вручил лучшим работникам предприятия Почетные грамоты администрации Смоленской области за многолетний и добросовестный труд.

В свою очередь, генеральный директор АО "Монолит" Максим Степанов выразил слова признательности главе региона за предоставленную возможность реализовать один из наиболее значимых проектов для компании - строительство парка "Соловьиная роща". "Отдельные слова благодарности хочу сказать вам, Алексей Владимирович, за предоставленную возможность нашей компании доказать на деле свой профессионализм, построив самый знаковый объект за всю 30-летнюю историю предприятия", - заявил Максим Степанов. Обращаясь к сотрудникам "Монолита", генеральный директор добавил: "Я знаю, какие усилия требуются для того, чтобы предприятие соответствовало установленной им же самим высокой профессиональной планке и сохраняло статус лидера строительной отрасли в регионе. Отрадно, что "Монолиту" это удается благодаря сплоченному коллективу высококлассных специалистов и единомышленников".