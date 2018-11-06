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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку

Текст: Светлана Батова
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Жители столичного района Хамовники попросили поднять стоимость платной парковки на местных улицах, поскольку местным жителям не хватает мест из-за сотрудников офисов. Соответствующее письмо поступило в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" от жильцов одного из ТСЖ.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Сейчас стоимость парковки на Саввинской набережной и в Большом Саввинском переулке, где паркуется много "приезжих" машин, составляет 60 рублей. Это, по мнению жильцов, не соответствует "повышенному спросу" на стоянки. Кроме того, местные жители  попросили организовать парковочные места только для резидентов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе АМПП,  обращение жителей изучат.

Напомним,  в Москве действуют дифференцированные тарифы на парковку. В местах с повышенным спросом стоимость стоянки составляет 200 рублей в час. Это сделано для того, чтобы повысить оборачиваемость мест.

Кроме того, в 2016 году Москве появились и места, где могут парковаться только резиденты.  Всего их в столице 160.  С недавнего времени все жители районов, где действует платная парковка, могут присылать свои предложения по организации таких мест на электронную почту resident@mos.ru.

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