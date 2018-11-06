ФАС заподозрила власти Приморья в занижении цен на рыбу

ФАС проверит обращения Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) с информацией о занижении цен на рыбу со стороны администрации Приморского края, говорится на сайте службы.

Власти региона предложили "проработать вопрос" о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам, говорится в сообщении службы.

"Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания - это безусловный плюс для потребителей", - отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

При этом он добавил, что такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, "прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе".