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06.11.2018 08:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Группа белых медведей окружила чукотское село

Текст: Юлия Гарднер
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Около 20 белых медведей с детенышами бродят возле национального села Рыркайпий на Чукотке. Они ждут, когда в Северном Ледовитом океане встанут льды, и иногда из любопытства заходят в населенный пункт.

Фото: МРОО "Центр "Тигр"
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Как рассказала РИА Новости уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова, через Рыркайпий проходит миграционный путь хищников. Из-за глобального потепления ледовый покров стал устанавливаться позже. К примеру, в прошлом году медведи также вынуждены были ждать подхода льдов у села. Группа "Медвежий патруль" выезжает и отпугивает их из шумовых устройств.

Кроме этого, для животных организуют кормовые базы, чтобы они не приближались к людям.

- Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят, - говорит руководитель "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.

Когда ледовое поле установится, звери уйдут к воде и будут добывать нерп.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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