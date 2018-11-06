Группа белых медведей окружила чукотское село

Около 20 белых медведей с детенышами бродят возле национального села Рыркайпий на Чукотке. Они ждут, когда в Северном Ледовитом океане встанут льды, и иногда из любопытства заходят в населенный пункт.

Как рассказала РИА Новости уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова, через Рыркайпий проходит миграционный путь хищников. Из-за глобального потепления ледовый покров стал устанавливаться позже. К примеру, в прошлом году медведи также вынуждены были ждать подхода льдов у села. Группа "Медвежий патруль" выезжает и отпугивает их из шумовых устройств.

Кроме этого, для животных организуют кормовые базы, чтобы они не приближались к людям.

- Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят, - говорит руководитель "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.

Когда ледовое поле установится, звери уйдут к воде и будут добывать нерп.